Поліція арештувала майна рф майже на 20 мільярдів — Finance.ua

Поліція арештувала майна рф майже на 20 мільярдів Сьогодні 13:35

Фото: https://npu.gov.ua/news/maksym-tsutskiridze-slidchi-politsii-areshtuvaly-maina-krainy-ahresora-maizhe-na-20-miliardiv-robota-tryvaie

Національна поліція України продовжує системну роботу з виявлення, арешту та передачі в управління державі активів, пов’язаних із російським капіталом. Загальна вартість вже арештованого майна сягає 20 мільярдів гривень.

Про це розповів перший заступник голови Національної поліції України — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

«Слідчі поліції продовжують встановлювати активи, так чи інакше пов’язані з рф. З початку повномасштабного вторгнення ми арештували більше сотні об’єктів — це родовища, заводи, офісні центри та інші активи», — зазначив Цуцкірідзе.

За його словами, понад 17 мільярдів арештованих активів вже передали в управління державного Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Отримані від реалізації цих активів кошти надходять у державний бюджет та спрямовуються на потреби Збройних Сил України і відновлення об’єктів критичної інфраструктури, зруйнованих внаслідок бойових дій.

Один із прикладів — діяльність підсанкційної групи компаній, які, попри арешт майна та анулювання спецдозволів на користування надрами, продовжували комерційну діяльність. Підприємства, які раніше належали громадянину рф, були переоформлені на третіх осіб. Водночас заводи та кар’єри продовжили видобуток і переробку корисних копалин, а прибутки виводилися за межі України, зокрема до рф.

У межах цього провадження слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань провели низку обшуків. Виявлено факти незаконної господарської діяльності, зафіксовано роботу арештованих виробничих потужностей, зупинено вантажні автомобілі з продукцією, вилучено спецтехніку та обладнання для видобутку й обробки сировини, а також документацію щодо схем легалізації майна.

Окрему увагу поліція приділяє документуванню спроб виведення активів за кордон. У виявленій переписці керівника компанії зафіксовано контакти з підсанкційними особами та координацію правопорушень. Наразі триває оцінка зібраних доказів для додаткової правової кваліфікації. Вилучене майно готується до передачі в управління АРМА.

«Поліція у взаємодії з Офісом Генерального прокурора робить усе необхідне, аби жоден актив, який належить або був пов’язаний із російським бізнесом, не залишався в тіні. Жодна гривня не має працювати на економіку держави-агресора», — наголосив Цуцкірідзе.

Довідка Finance.ua:

АРМА у кінці березня цього року направило до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф ще 1,87 мільярда гривень. За її словами, це стало можливим завдяки списанню АРМА коштів рф, які до цього були арештовано, але перебували на рахунку в комерційному банку;

нагадаємо, 14 травня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав затверджений у квітні Верховною Радою законопроєкт № 10 397, згідно з яким Агентство з розшуку та менеджменту активів має право купувати військові облігації за арештовану валюту.

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