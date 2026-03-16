WordPress запустив інструмент для створення сайтів прямо у браузері 16.03.2026, 00:00

Компанія позиціонує інструмент як середовище для створення чернеток, ведення нотаток, досліджень або тестування тем і плагінів.

WordPress.org представив новий інструмент, який дозволяє створювати сайти безпосередньо у браузері без реєстрації, хостингу чи домену.

Як працює новий інструмент

Сервіс доступний на сторінці my.WordPress.net . Після відкриття сторінки користувач отримує робочий простір, де можна створювати та редагувати сайт локально у браузері. Для початку роботи потрібно лише вказати ім’я.

Сайти, створені у цьому середовищі, є приватними. WordPress зазначає, що вони не призначені для публічного доступу, пошуку чи роботи з великим трафіком.

Уся інформація зберігається локально у браузері користувача і не передається на сервери WordPress.

Технологія WordPress Playground

Новий інструмент працює на базі WordPress Playground — технології, яка дозволяє запускати WordPress у браузері без серверної частини. У такому режимі користувач отримує базову інсталяцію WordPress із можливістю встановлювати теми та плагіни.

Сховище для такого середовища починається приблизно зі 100 МБ. Користувачам доступні різні плагіни, зокрема персональний RSS-читач, інструмент для керування взаємодією з клієнтами та помічник на базі штучного інтелекту.

