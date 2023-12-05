Польща заявила про намір стати лідером у Європі з будівництва малих ядерних реакторів — Finance.ua

Польща заявила про намір стати лідером у Європі з будівництва малих ядерних реакторів Сьогодні 06:25 — Енергетика

Польща заявила про намір стати лідером у Європі з будівництва малих ядерних реакторів

Польська компанія Orlen Synthos Green Energy, яка планує будувати реактори за технологією SMR, розпочинає співпрацю з компанією з ОАЕ — Emirates Nuclear Energy Corporation.

Про це повідомляє Польське радіо

Президент Республіки Польща Анджей Дуда заявив, що його країна має амбіції стати європейським лідером у будівництві малих ядерних реакторів (SMR).

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Як підкреслив політик, таке прагнення пов’язане з переконанням, що малі реактори стануть ідеальним доповненням до великих АЕС.

Анджей Дуда нагадав, що компанія Orlen Synthos Green Energy, представники якої також присутні на COP28, має намір будувати реактори за технологією SMR.

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Лідер Польщі вказав на співпрацю польської компанії з компаніями США та Канади.

«Я радію, тому що Orlen Synthos Green Energy також розпочинає співпрацю з компанією з Об'єднаних Арабських Еміратів — Emirates Nuclear Energy Corporation. ОАЕ, господарі цього кліматичного саміту, щойно завершили будівництво своєї першої великої атомної електростанції. Це у найкращий спосіб показує, що атомна енергетика має майбутнє в усьому світі», — додав польський президент.

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