Польща заговорила про те, що через зернове ембарго Україна не зможе вступити до ЄС — Finance.ua

Польща заговорила про те, що через зернове ембарго Україна не зможе вступити до ЄС Сьогодні 19:45 — Аграрний ринок

Польща заговорила про те, що через зернове ембарго Україна не зможе вступити до ЄС

Польща виступила за безстрокову заборону на імпорт українського зерна та прив’язала її до вступу України в ЄС.

Таку заяву зробив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, зазначивши, що заборона має діяти, принаймні, до узгодження всіх питань сільського господарства між Євросоюзом та Україною, в тому числі в контексті наміру України вступити в ЄС, повідомляє польське агентство PAP

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Телус зазначив, що очікує рішення Європейської Комісії щодо подовження зернового ембарго як мінімум до кінця року, але цього для Польщі замало.

«У нинішніх умовах Україна не може приєднатися до Європейського Союзу, оскільки це зашкодить польському сільському господарству… дуже важливо, щоб зерно йшло туди, де воно потрібне і важливе для продовольчої безпеки країн, які потребують цього зерна», — сказав Телус.

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Він стверджує, що зараз з України експортується стільки ж зерна, скільки до початку повномасштабного російського вторгнення, але воно осідає в Європі, а не йде в Азію або Африку.

Нагадаємо, навесні 2023 року низка європейських країн, серед яких була Польща, в односторонньому порядку заборонили ввезення українського зерна на свою територію. У червні дію заборони на ввезення українського зерна подовжили до 15 вересня.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь повідомив, що домовився з румунськими, болгарськими та словацькими колегами про те, що вони подовжать заборону на імпорт української агропродукції, якщо цього не зробить Єврокомісія.

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УНІАН За матеріалами:

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