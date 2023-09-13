У Хорватії заявили, що вже більше року експортують українське зерно через порт — Finance.ua
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У Хорватії заявили, що вже більше року експортують українське зерно через порт

Аграрний ринок
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У Хорватії заявили, що вже більше року експортують українське зерно через порт
У Хорватії заявили, що вже більше року експортують українське зерно через порт
Україна експортує зерно через хорватський порт Рієка вже більше року. За цей час вдалося вивезти близько 100 тисяч тонн української продукції.
Про це заявив керівника зернового термінала порту Рієка Маріно Кларич, повідомляє The Guardian.
За словами чиновника, українське зерно з порту на півночі Хорватії почали експортувати у травні 2022 року. До Хорватії зерно їде залізницею через Угорщину.
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Кларич зазначив, що за понад рік Україні вдалося експортувати через хорватський порт 100 тисяч тонн кукурудзи та пшениці. Це лише частина того, що виробляє Україна.
Станом на сьогодні потужність порту Рієка становить мільйон тонн зерна. Але чиновники намагаються розширити експортні потужності.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, у липні росія вийшла з «зернової угоди». Після цього експорт української продукції Чорним морем фактично припинився. Проте Україна продовжує експортувати зерно через дунайські порти;
  • при цьому Європейський союз дозволив п’яти країнам ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку, дозволивши при цьому транзит;
  • варто зазначити, раніше у Хорватії вже повідомляли, що українське зерно експортується через хорватські порти. Відповідну заяву зробив прем'єр країни 22 серпня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським;
  • міністр економіки України Юлія Свириденко та прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час нещодавньої зустрічі у Бухаресті домовилися про збільшення експорту української продукції через хорватські порти.
За матеріалами:
РБК-Україна
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