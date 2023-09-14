Заборона української агропродукції: в Єврокомісії запропонували обмежити імпорт — Finance.ua

Заборона української агропродукції: в Єврокомісії запропонували обмежити імпорт Сьогодні 09:30 — Аграрний ринок

Заборона української агропродукції: в Єврокомісії запропонували обмежити імпорт

У Єврокомісії внесли пропозицію продовжити після 15 вересня тимчасову заборону на імпорт окремих видів української агропродукції, як вимагають Польща та Угорщина. Пропозицію вніс Міхаель Гегер — очільник офісу єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса.

Про це повідомляє RMF24

Повідомляється, що подання ґрунтується начебто на аналізі ринкової ситуації. Там згадують низькі ціни, неможливість зберігати зерно у сусідніх з Україною країнах і зростання експорту з України до інших країн ЄС.

Невідомо, чи йдеться про продовження обмежень до кінця 2023 року чи на коротший термін.

Рішення залежить від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, проте видання зазначає, що це може бути сигналом на користь того, що обмеження все ж продовжать.

Читайте також Lloyd’s та ООН ведуть перемовини щодо страхування перевезень українського зерна

Нагадаємо, уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС. Такі ж наміри анонсувала Угорщина, на додачу Будапешт заявляє про наміри розширити перелік товарів, яких стосуються обмеження, та каже про нібито домовленість з цього приводу з Румунією, Словаччиною і Болгарією.

Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.