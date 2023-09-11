Російські атаки на 1/3 зменшили здатність України експортувати зерно, — Велика Британія — Finance.ua
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Російські атаки на 1/3 зменшили здатність України експортувати зерно, — Велика Британія

Аграрний ринок
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Уряд Великої Британії підрахував, що росія ударами по українських портах та елеваторах за два місяці на третину зменшила спроможність України експортувати зернові.
Про це заявив британський прем'єр Ріші Сунак, повідомляє Bloomberg.
В комюніке британського уряду зазначено, що з липня російські удари зруйнували або пошкодили щонайменш 26 об'єктів цивільної портової інфраструктури, складів, силосів та елеваторів. Це зменшило експортні спроможності України приблизно на третину.
Таких обсягів зерна було би достатньо для забезпечення продовольчих потреб близько 1 млн людей протягом всього року, зазначає Лондон.
Речник Сунака заявив, що британський прем'єр скористається «будь-якою нагодою» на саміті G20 донести до глави МЗС Росії Сергія Лаврова, що розв’язана Росією війна завдає великих проблем у всьому світі.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
ukragroconsult
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