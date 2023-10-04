Польща не в пріоритеті: Мінінфраструктури назвало найкращі напрямки для розвитку експорту — Finance.ua
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Польща не в пріоритеті: Мінінфраструктури назвало найкращі напрямки для розвитку експорту

Казна та Політика
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Польща не в пріоритеті: Мінінфраструктури назвало найкращі напрямки для розвитку експорту
Польща не в пріоритеті: Мінінфраструктури назвало найкращі напрямки для розвитку експорту
Найперспективнішими напрямками для транзиту агропродукції, а отже, і для розвитку експортної інфраструктури Україна вважає Румунію та Молдову. Натомість розвивати інфраструктуру в напрямку Польщі наразі немає сенсу.
Про це заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков на конференції «Майбутнє українського експорту».
За словами Кубракова, український уряд наразі працює над логістичними проєктами в напрямку Молдови та Румунії. Ці країни не розглядають Україну як конкурента й відчули, що вони можуть заробляти на транзиті, додав міністр.
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Кубраков відзначив, що Румунія очікує надходження коштів від Єврокомісії для модернізації та розвитку своєї транспортної інфраструктури. Хоча для України цей логістичний шлях дорожчий, але в таких проєктах є сенс, оскільки Румунія і Молдова демонструють зацікавленість у співпраці.
За словами міністра, наразі Україна має багато ініціатив на Дунаї: там зокрема запланована розбудова пунктів пропуску та добудова залізничної інфраструктури в напрямку Молдови.
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Водночас польський напрямок також залишається важливим для українського експорту, але порівняно з минулим роком обсяги перевезень залізницею впали вдвічі.
Тому, на думку міністра, додатково розвивати залізничну інфраструктуру в напрямку Польщі немає сенсу за теперішнього рівня завантаження.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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