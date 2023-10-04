Кубраков назвав найшвидший шлях до покращення економіки — Finance.ua

Кубраков назвав найшвидший шлях до покращення економіки Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Кубраков назвав найшвидший шлях до покращення економіки

Відновлення повноцінної роботи глибоководних портів є найшвидшим шляхом покращення економічної ситуації в Україні, оскільки доступ аграрних, металургійних та інших компаній до логістики суттєво розширить їх експортні можливості та збільшить валютні надходження до країни.

Про це заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на конференції «Майбутнє українського експорту».

«Нам потрібне відновлення економіки. Можна багато говорити про страхування та інвестиційні проекти, ми розуміємо, що це також важливо. Але є один фактор, який може швидко та суттєво змінити ситуацію — це відновлення нормальної логістики та роботи глибоководних портів України. У цьому випадку аграрний ринок заробляє більше, отримує зовсім іншу маржу, може конкурувати та інвестувати, так само металургійна галузь може почати працювати вже не на 20−30% (від потужності - Ред.), а це мільярди доларів валютної виручки — близько 1,6 млрд дол. додаткових надходжень щомісяця», — пояснив міністр.

Наразі у Чорному морі діє тимчасовий коридор для цивільних судів, встановлений ВМС ЗСУ спільно з Міністерством інфраструктури. Ним уже пройшли кілька суден із агро- та металургійною продукцією, які були заблоковані в портах Великої Одеси з початку повномасштабного вторгнення, а також судна, завантажені в українських портах вже після виходу росії із чорноморської зернової ініціативи. Загалом, як повідомив Кубраков, йдеться про 10 кораблів.

За словами міністра, зараз влада веде переговори з урядами США та Великобританії щодо застосування механізмів, які можуть зменшити вартість страхування для вантажовласників в Україні. Крім того, керівництво держави працює з партнерами для посилення можливостей ППО у південному регіоні, щоб захистити портову інфраструктуру від російських обстрілів.

«Ми очікуємо, що буде суттєве покращення ППО на цих напрямках», — зазначив він.

Довідка Finance.ua:

раніше у Федерації роботодавців України (ФРУ) опублікували дані, згідно з якими повне розблокування чорноморських портів України для всіх видів вантажів дасть Україні зростання ВВП на 15%, 200 мільярдів гривень додаткових податкових надходжень на рік і понад $25 мільярдів додаткової валютної виручки щорічно;

нагадаємо, днями британська розвідка повідомила, що руйнівні та добре скоординовані удари Сил оборони України по штабу рф у Севастополі завдали серйозної шкоди його боєздатності: російські кораблі не зможуть продовжувати широке регіональне патрулювання, а фактичну блокаду українських портів буде зменшено.

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УНІАН За матеріалами:

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