Польща хоче продовжити термін виплат за українських біженців — Finance.ua

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Польща хоче продовжити термін виплат за українських біженців

Вчора 10:13Особисті фінанси
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Польща хоче продовжити термін виплат за українських біженцівПольща хоче продовжити термін виплат за українських біженців
Польський Сейм схвалив зміни до Закону про спеціальну допомогу, які ще на 60 днів подовжує термін виплати допомоги на надання житла та харчування біженцям з України.
Про це повідомляє Onet.pl.
Як зазначається, за таку ініціативу проголосувало абсолютна більшість депутатів — 429, тоді як проти були лише 10 депутатів ультраправої «Конфедерації». Перед цим на вимогу «Конфедерації» Сейм розглянув питання відхилення цієї ініціативи, але очікувано не підтримав його.
Що передбачає законопроект:
  • подовження терміну допомоги на надання житла та харчування біженцям з України до 120 днів. Це на 60 днів більше, ніж передбачено чинним законодавством;
  • розмір такої допомоги на одну особу становить 40 злотих (біля 300 грн) на добу;
  • законодавчі зміни також передбачають можливість контролю за цими виплатами. Уряд буде вести базу звернень на пільги, звідки цю інформацію зможуть отримувати органи місцевого самоврядування.
Для набрання чинності законодавчі зміни мають бути схвалені Сенатом та підписані президентом Анджеєм Дудою.

Довідка Finance.ua:

  • Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство, покликане збільшити обсяг залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу;
  • правила, що діють у Польщі, яких немає в українських ПДР;
  • у Польщі офіційно зареєструвалися в інформаційній системі PESEL 700 тис. біженців з України. Із них близько 400 тис. — ті, хто шукає роботу.

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За матеріалами: Економічна Правда
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