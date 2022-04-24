Водіям і не тільки: правила дорожнього руху в Польщі, яких немає в Україні — Finance.ua

Водіям і не тільки: правила дорожнього руху в Польщі, яких немає в Україні

Потрапивши до Польщу, наші люди продовжують керуватися звичками, напрацьованими роками. Водії можуть не пропускати пішоходів на зебрі, а пішоходи — чекають, поки проїде авто, щоб перетнути дорогу.

У європейських країнах не потрібно боятися йти через дорогу — тут перевагу має пішохід.

Трохи про правила, що діють у Польщі, яких немає в українських ПДР.

Хто головний на переході

Слід запам’ятати, що перевага надається пішоходам. Пішоходів потрібно пропустити, не тільки тоді, коли вони уже на зебрі, а й тоді, коли вони тільки входять на перехід.

Отже, не слід прискорюватися, щоб проскочити перед пішоходом — треба зупинитися.

Табу на телефон для пішохода

Ми знаємо, що розмовляти за кермом не можна. А в Польщі не можна розмовляти пішоходам, коли вони йдуть через дорогу або трамвайну колію.

Виходячи на дорогу чи трамвайну колію чи переходячи дорогу або трамвайну колію (також у межах розташованих там пішохідних переходів) пішохід не має права користуватися мобільними телефонами та іншими пристроями, які погіршують належне сприйняття ситуації на дорозі, особливо зорове сприйняття.

Дистанція

На автомагістралях (автобанах і швидкісних дорогах) розрахувати безпечну відстань від попереднього транспортного засобу просто: вона має становити половину вашої швидкості. Тобто, якщо ви рухаєтеся зі швидкістю 100 км/год, то до автомобіля, що рухається попереду вас, має бути 50 м.

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Екстрені служби

Всі учасники дорожнього руху повинні дозволити екстреним службам і автомобілям зі спеціальними сигналами швидко дістатися до місця події, створивши рятувальний коридор (коридор життя).

Це вільний простір для транспорту служб екстреної допомоги та надання їм пріоритету. Водії, що рухаються крайньою лівою смугою, зобов’язані з’їхати ліворуч, а водії на інших смугах — праворуч, щоб автомобілі швидкої допомоги могли вільно проїхати.

Правило застібки-блискавки

Коли кількість смуг на дорозі зменшується, то виникає затор. Отже в такому випадку діє правило почергового виїзду одного транспортного засобу з кожної смуги. Це нагадує застібку-блискавку.

Велодріжки

Велодоріжками у Польщі можна користуватися як велосипедистам, так і самокатчикам. Ви повинні бути гранично обережними і давати дорогу пішоходам, коли керуєте велосипедом або електросамокатом, а також коли їдете по велосипедній або пішохідній доріжці.

Головне, швидкість вашого транспортного засобу має бути такою ж, як і в пішохода.

Фари включені

Керуючи автомобілем, ви маєте вмикати ближнє світло фар протягом усієї доби.

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