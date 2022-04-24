Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство — Finance.ua
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Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство

Вчора 11:12Технології&Авто
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Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство, покликане збільшити обсяг залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу, пише gmk.center.
Відповідний меморандум учора підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Мета створення такого спільного підприємства — необхідність розширення залізничних шляхів для вантажів, які неможливо доставляти через заблоковані рф морські порти та блокування частини залізничної мережі України, яка сьогодні вже не має сполучення з росією та білоруссю.
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Україна та Польща домовилися спільно працювати над збільшенням вантажоперевезень через західний кордон України, спільно вирішуючи технічні та організаційні проблеми — різні митні правила, використання різних шляхів, пошук вільного рухомого складу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
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