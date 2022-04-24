Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство — Finance.ua

Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство

Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство, покликане збільшити обсяг залізничних перевезень українського експорту до ЄС та на світові ринки через Європу, пише gmk.center

Відповідний меморандум учора підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Мета створення такого спільного підприємства — необхідність розширення залізничних шляхів для вантажів, які неможливо доставляти через заблоковані рф морські порти та блокування частини залізничної мережі України, яка сьогодні вже не має сполучення з росією та білоруссю.

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Україна та Польща домовилися спільно працювати над збільшенням вантажоперевезень через західний кордон України, спільно вирішуючи технічні та організаційні проблеми — різні митні правила, використання різних шляхів, пошук вільного рухомого складу.

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