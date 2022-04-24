Україна та Польща створять спільне логістичне підприємство — Finance.ua

Мета створення такого спільного підприємства — необхідність розширення залізничних шляхів для вантажів, які неможливо доставляти через заблоковані рф морські порти та блокування частини залізничної мережі України, яка сьогодні вже не має сполучення з росією та білоруссю.
Україна та Польща домовилися спільно працювати над збільшенням вантажоперевезень через західний кордон України, спільно вирішуючи технічні та організаційні проблеми — різні митні правила, використання різних шляхів, пошук вільного рухомого складу.