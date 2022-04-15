Польща ввела ембарго на закупівлю російського вугілля — Finance.ua

На тлі повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України Польща ввела ембарго на закупівлю російського вугілля.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
«Економічна війна з росією триває. Польща ввела ембарго на російське вугілля. Також акт про спеціальні рішення, підписаний президентом Польщі, передбачає можливість заморожувати активи суб’єктів та осіб, які підтримують агресію росії щодо України», — зазначив він.
Єрмак наголосив, що Польща та країни Балтії є локомотивом та прикладом для інших країн ЄС у швидкості прийняття необхідних рішень щодо протистояння росії на економічному фронті.
«Відмова від купівлі російського газу країнами Балтії та заява про майбутнє скасування закупівель нафти і газу Польщею з чіткими термінами — це ті рішення, які Україна очікує від Заходу», — наголосив голова ОП.
Він додав, що найголовніше у цій ситуації — швидкість.
«Всі мають діяти якомога швидше. Тому що за кожен день, який витрачається на прийняття рішень, українці платять надто високу ціну — життям наших громадян», — уточнив Єрмак.