ЄС готує нафтове ембарго після другого туру виборів у Франції — Finance.ua

Дотепер нафтове ембарго не розглядалося як опція через сильну залежність таких країн як Німеччина та Угорщина, для яких перекриття російської сировини могло порушити політику в регіоні та підвищити ціни на енергоносії.
Останнім санкційним пакетом ЄС вдалося домовитися про вугільне ембарго, яке запрацює аж у серпні 2022 року. Тоді верхівка керівництва ЄС натякала, що нафтові санкції вже опрацьовуються та увійдуть до наступного, шостого, пакету. Нафтове ембарго матиме схожий принцип і надасть країнам часовий «буфер» для пошуку нових постачальників.
Щодо термінів, запропоновані обмеження внесуть на стіл переговорів після останнього туру виборів у Франції 24 квітня, щоб гарантувати, що вплив на ціни не підживить популістичну та прокремлівську праворадикальну кандидатку Марін Ле Пен, і не зашкодить шансам президента Еммануеля Макрона на переобрання.
Але окрім виборів у Франції, схвалення ембарго також сповільнюється через католицький Великодень 16 квітня та православний — 24 квітня, які відзначаються як свято в Європі. Це означає, що обговорення буде винесене на кінець квітня або початок травня. Саміт лідерів ЄС щодо України вже запланований на кінець травня, але допускається, що можливий розвиток подій в Україні, зокрема з огляду на ескалацію наступу на сході, може призвести до попередньої зустрічі для обговорення необхідності нафтового ембарго.
Співрозмовники видання зазначають, що в ЄС вже не чекають на тригер для посилення санкцій проти рф у питанні запровадження санкцій, але така подія може пришвидшити схвалення.