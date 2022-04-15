ЄС готує нафтове ембарго після другого туру виборів у Франції — Finance.ua
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ЄС готує нафтове ембарго після другого туру виборів у Франції

Вчора 10:14Енергетика
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Євросоюз зрештою готує поступове нафтове ембарго проти росії, яке можуть схвалити після другого туру французьких президентських виборів 24 квітня.
Про це повідомляє New York Times.
Дотепер нафтове ембарго не розглядалося як опція через сильну залежність таких країн як Німеччина та Угорщина, для яких перекриття російської сировини могло порушити політику в регіоні та підвищити ціни на енергоносії.
Останнім санкційним пакетом ЄС вдалося домовитися про вугільне ембарго, яке запрацює аж у серпні 2022 року. Тоді верхівка керівництва ЄС натякала, що нафтові санкції вже опрацьовуються та увійдуть до наступного, шостого, пакету. Нафтове ембарго матиме схожий принцип і надасть країнам часовий «буфер» для пошуку нових постачальників.
Щодо термінів, запропоновані обмеження внесуть на стіл переговорів після останнього туру виборів у Франції 24 квітня, щоб гарантувати, що вплив на ціни не підживить популістичну та прокремлівську праворадикальну кандидатку Марін Ле Пен, і не зашкодить шансам президента Еммануеля Макрона на переобрання.
Але окрім виборів у Франції, схвалення ембарго також сповільнюється через католицький Великодень 16 квітня та православний — 24 квітня, які відзначаються як свято в Європі. Це означає, що обговорення буде винесене на кінець квітня або початок травня. Саміт лідерів ЄС щодо України вже запланований на кінець травня, але допускається, що можливий розвиток подій в Україні, зокрема з огляду на ескалацію наступу на сході, може призвести до попередньої зустрічі для обговорення необхідності нафтового ембарго.
Співрозмовники видання зазначають, що в ЄС вже не чекають на тригер для посилення санкцій проти рф у питанні запровадження санкцій, але така подія може пришвидшити схвалення.
За матеріалами: Економічна Правда
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