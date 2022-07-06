Польський власник брендів Reserved, Cropp і Mohito передав свій російський бізнес компанії з ОАЕ — Finance.ua

Польський власник брендів Reserved, Cropp і Mohito передав свій російський бізнес компанії з ОАЕ Вчора 02:37 — Фондовий ринок

Польський власник брендів Reserved, Cropp і Mohito передав свій російський бізнес компанії з ОАЕ

Новим власником ТОВ «РЕ Трейдінг» — російського підрозділу польського ритейлера LPP — стала зареєстрована в ОАЕ компанія «Фарист сервісіз-фзко». Запис про це в реєстрі датований 30 червня.

Про це пише «Коммерсантъ»

У реєстрі зазначається, що «Фарист сервісіз-фзко» отримала 95% «РЕ Трейдінг», ще 5% перейшли гендиректору російського дивізіону LPP Ганні Пілюгіній, яка обіймає цю посаду з 2013 року. У пресслужбі «РЕ Трейдінг» підтвердили факт зміни власника.

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Також повідомляється, що шляхи доставки товарів до рф знайдено і наприкінці липня очікується надходження колекції осінь-зима. Проте чоловічий асортимент не буде доступним до кінця осені.

Нагадаємо, LPP, який володіє брендами Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay, призупинив постачання товарів до рф з 4 березня, тоді ж було зупинено онлайн-продаж та інвестиції. З 30 березня ретейлер закрив усі свої магазини у росії.

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У травні стало відомо, що магазини, які торгували одягом брендів LPP, знову відкриються, але під новими вивісками та з новим керівництвом.

У головному офісі польського ритейлера повідомляли, що мають намір продати російський бізнес китайському консорціуму. За умовами угоди, новий власник не зможе використати товарні знаки та бренди LPP, проте зможе реалізувати всі товари.

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