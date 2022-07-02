Пошту росії та білорусі вигнали з Асоціації європейських операторів — Finance.ua

Пошту росії та білорусі вигнали з Асоціації європейських операторів
Асоціація європейських державних поштових операторів PostEurop призупинила членські права «Почты россии» та «Белпочты».
Про це прес-служба «Укрпошти» повідомляє в Facebook.
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«Вперше в історії існування Асоціації європейських державних поштових операторів Posteurop членські права „Почты россии“ та „белпочты“ припинено на невизначений термін», — йдеться в повідомленні.
Призупинення членства в асоціації означає, що поштові оператори росії та білорусі втрачають можливість брати участь у цивілізованому розвитку поштової галузі.
Довідка Finance.ua:
- PostEurop — об’єднання державних поштових операторів Європи, одне з установчих об’єднань Всесвітнього поштового союзу. PostEurop був створений в 1993 році для спрощення поштового обігу в Європі.
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