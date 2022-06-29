Чотири з десяти банків, що обслуговують російський ОПК, не відключили від SWIFT – аналітики — Finance.ua
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Чотири з десяти банків, що обслуговують російський ОПК, не відключили від SWIFT – аналітики

Фондовий ринок
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Чотири з десяти банків, що обслуговують російський ОПК, не відключили від SWIFT – аналітики
Чотири з десяти банків, що обслуговують російський ОПК, не відключили від SWIFT – аналітики
Чотири російські банки, уповноважені обслуговувати російський оборонно-промисловий комплекс (ОПК), досі не відключили від системи SWIFT.
Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor від StateWatch.
Йдеться про АТ «Газпромбанк», ПАТ «Банк «Санкт-Петербург», АТ «Всеросійський Банк Розвитку Регіонів» та АТ «Дальнєвосточний банк».
"російське законодавство містить перелік з 10 банків, які уповноважені обслуговувати учасників державного оборонного замовлення, здійснювати банківський супровід, а тому мають стратегічне значення для уряду росії.
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Наразі актуальний список таких банків закритий, однак востаннє у відкритий список входили: ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВТБ», АТ «Газпромбанк», АТ «Всеросійський банк розвитку регіонів», АТ «Россєльхозбанк», АТ АКБ «Новікомбанк», ПАТ «Банк «Санкт-Петербург», ВАТ «АБ «росія», АТ «Дальнєвосточний банк» та ПАТ «Промсвязьбанк», — пояснюють аналітики.
Ці банки уповноважені здійснювати банківський супровід контрактів у сфері російського держоборонзамовлення.
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Банки видають кредити оборонним підприємствам, а уряд росії згодом компенсує їм ці кошти. Уповноважений банк укладає договір про банківський супровід з виконавцем контракта по ДОЗ, а розрахунки по такому державному замовленню проводяться через окремі рахунки, відкриті у цих банках, додають в Trap Aggressor.

Російський економічний корабель, іди на##й

За матеріалами:
Економічна Правда
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