Зменшення доходів росії, підтримка торгівлі України та санкції. Що планують зробити країни G7 — Finance.ua

Зменшення доходів росії, підтримка торгівлі України та санкції. Що планують зробити країни G7 Вчора 16:16 — Казна та Політика

Країни «Великої сімки» надали понад 2,8 мільярда доларів гуманітарної допомоги Україні у 2022 році, а також заявили, що готові надати до 29,5 мільярдів доларів бюджетної підтримки, щоб допомогти Україні закрити дефіцит фінансування.

У своїй спільній заяві лідери запевнили , що продовжуватимуть координувати зусилля з військової та економічної допомоги Україні, а також засудили «невиправдане використання росією ядерної риторики».

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«Ми продовжуємо засуджувати жорстоку, неспровоковану, невиправдану та незаконну загарбницьку війну проти України з боку росії та допомогу білорусі. Ми засуджуємо і не визнаємо подальші спроби росії перекреслювати кордони силою», — йдеться в заяві.

Лідери також засудили «невиправдане використання росією ядерної риторики» і попередили, що «будь-яке використання такої зброї матиме тяжкі наслідки».

Країни «Великої сімки» також продовжать координувати зусилля для задоволення нагальних потреб України у військовій та оборонній техніці, а також надання матеріальної, навчальної, матеріально-технічної, розвідувальної та економічної підтримки для нарощування її збройних сил.

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в захисті її мереж від кібератак та розширюватимемо наше співробітництво у сферах енергетичної безпеки, безпеки ядерних матеріалів та об’єктів, екології та водокористування», — зазначено в повідомленні.

Крім цього, країни «Великої сімки» продовжують досліджувати нові способи ізоляції росії від участі у світовому ринку та боротися з ухиленнями від санкцій.

«Ми сповнені рішучості зменшити доходи росії, зокрема від золота. Ми будемо ще більше зменшувати експортні доходи росії, вживаючи відповідних заходів для подальшого зменшення залежності від російської енергії, як зазначено в розділі „Енергетика“ нашого Комюніке».

Загалом фінансова підтримка Україні у період з 2014 по 2021 роки від G7 перевищила 60 мільярдів доларів США.

«Ми розраховуємо на додаткову заплановану підтримку українських державних підприємств та приватного сектора через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародну фінансову корпорацію, яка становить 3,5 мільярда доларів США. Ми працюємо над прискоренням виплати наших фінансових зобов’язань перед Україною. Крім того, ми зобов’язуємось допомагати Україні максимізувати свій експортний потенціал. Доручаємо міністрам торгівлі G7 обговорити конкретні пропозиції щодо підтримки зусиль України щодо відновлення через торгівлю, включаючи, наприклад, призупинення мит на український експорт», — зазначено у підсумку заяви.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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