Лідери країн G7 визнали наближення глобальної економічної кризи — Finance.ua
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Лідери країн G7 визнали наближення глобальної економічної кризи

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Лідери країн G7 визнали наближення глобальної економічної кризи
Лідери країн G7 визнали наближення глобальної економічної кризи
На п’ятому місяці повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України лідери країн «Великої сімки» висловили заклопотаність у зв’язку економічною кризою, що насувається.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters.
Як пише видання, криза очікується на тлі інфляції та зниження темпів розвитку економіки.
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«Члени країн „Великої сімки“ стурбовані кризою, з якою ми стикаємося — падіння темпів зростання економіки в деяких країнах, зростання інфляції, дефіцит сировини, порушення поставок — це чималі проблеми», — зазначив Шольц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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