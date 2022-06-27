Лідери країн G7 визнали наближення глобальної економічної кризи — Finance.ua

Лідери країн G7 визнали наближення глобальної економічної кризи Вчора 11:25 — Світ

Лідери країн G7 визнали наближення глобальної економічної кризи

На п’ятому місяці повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України лідери країн «Великої сімки» висловили заклопотаність у зв’язку економічною кризою, що насувається.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Reuters

Як пише видання, криза очікується на тлі інфляції та зниження темпів розвитку економіки.

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«Члени країн „Великої сімки“ стурбовані кризою, з якою ми стикаємося — падіння темпів зростання економіки в деяких країнах, зростання інфляції, дефіцит сировини, порушення поставок — це чималі проблеми», — зазначив Шольц.

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УНІАН За матеріалами:

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