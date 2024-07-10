Польські роботодавці стурбовані можливим відтоком українських чоловіків, — Business Insider Сьогодні 05:29 — Світ

Польські роботодавці стурбовані можливим відтоком українських чоловіків, — Business Insider

У публічному просторі є інформація про можливі масові виїзди українців з Польщі. Це пов’язано із законом про мобілізацію, який діє з 18 травня цього року.

Відповідно до законодавства, особи, які перебувають на військовому обліку, зокрема чоловіки віком 18−60 років, зобов’язані оновити свої дані. Для цього залишилося небагато часу, адже дедлайн — 17 липня. А якщо хтось, хто перебуває за кордоном (наприклад, у Польщі), не зробить цього, він матиме обмежений доступ до консульських послуг.

«Громадянам, які не виконують цього обов’язку, не будуть продовжені та видані документи, що дають право на перебування за кордоном. Як наслідок, люди, чиї паспорти мають короткий термін дії, можуть втратити можливість подорожувати та працювати після закінчення терміну чинності чинних документів, що дозволяють легалізувати роботу та перебування за кордоном», — наголошує Мацей Пелка з Gi Group Poland.

Джоанна Бідерман з агентства зайнятості Randstad наголошує, що найбільше занепокоєння викликають компанії, де через профіль бізнесу в командах переважно працюють чоловіки.

Варіанти для українців

На думку Мацея Пелки, відтік українських громадян не буде раптовим, адже це досить довгострокова перспектива.

За його словами, частина українців приїхала до Польщі перед початком війни і безперервно перебуває щонайменше п’ять років. Вони зможуть продовжувати працювати та подати заяву на продовження чи видачу документів, які дають змогу легально працювати та перебувати в Польщі на основі, наприклад, карти довготермінового резидента.

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«Ми не знаємо точних цифр, але передбачається, що відтік може торкнутися тисячі людей. Скільки чоловіків залишить польський ринок праці, залежатиме від різних факторів, таких як політичні та адміністративні рішення в Україні та масштаби мобілізації.

Наразі нам невідомі жодні правові механізми, які могли б призвести до примусового видворення працівників з Польщі. Тому ми очікуємо, що не буде великого або раптового відтоку співробітників, а буде поступовий процес", — аналізує Джоанна Бідерман.

Відтік українців у Польщі є систематичним

Видання пише, що компанії в Польщі вже кілька місяців систематично втрачають працівників з України. Вони вирішують поїхати в інші країни ЄС, де пропонують вищі зарплати. Мобілізаційний акт — лише ще один фактор, який може збільшити масштаби виїздів. Однак експерти не очікують, що це спричинить раптовий, великий чи різкий відтік працівників.

Мацей Пелка не виключає сценарію, за якого українці призовного віку постануть перед вибором: або повернутися в країну і брати участь у війні, або залишитися за кордоном у безпечних для себе та своїх сімей умовах.

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