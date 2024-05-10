Польські мітингувальники знову блокують пункт пропуску на українському кордоні — Finance.ua

Польські мітингувальники знову блокують пункт пропуску на українському кордоні Сьогодні 12:17

Польські мітингувальники знову блокують пункт пропуску на українському кордоні

Мітингувальники розпочали одноденний страйк у пункті пропуску Долгобичув — Угринів.

Про це інформує Львівська митниця.

Польські мітингувальники поновили блокаду одного із пунктів пропуску на кордоні з Україною.

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Так, за інформацією польської сторони, у п’ятницю, 10 травня, з 09:00 до 16:00 перед пунктом пропуску «Долгобичув — Угринів» проходитиме одноденний страйк на вʼїзд та виїзд з України для вантажівок.

Водночас на пасажирському напрямку автомобілі та автобуси будуть переміщатися безперешкодно, кажуть у митниці.

Відмітимо, з кінця квітня ситуація на польсько-українському кордоні помітно змінилася на краще — великі акції протестувальників припинилися, хоча барикади досі там.

Зокрема, 22 квітня польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску «Дорогуськ — Ягодин». Також від ранку 21 квітня у «Рава-Руській» мітингувальники частково почали пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі.

20 квітня було відновлено рух вантажівок у пунктах пропуску «Шегині - Медика» та «Краківець — Корчова».

16 квітня польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Долгобичув — Угринів».

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