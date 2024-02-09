Польські фермери відновили блокаду кордону з Україною — Finance.ua

Польські фермери відновили блокаду кордону з Україною Сьогодні 12:30 — Аграрний ринок

Польські фермери відновили блокаду кордону з Україною

Польські фермери заблокували рух транспортних засобів через пункт пропуску «Медика — Шегині» на українсько-польському кордоні.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі «Українській правді».

«Дії польських фермерів по блокуванню руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску „Медика“, що навпроти українського „Шегині“. Близько 10:10 про це українських прикордонників повідомили польські колеги», — сказав він.

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Рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів.

Через ці дії руху вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд з Польщі та на вʼїзд в Польщу на даний час не здійснюється.

За словами Демченка, на інших напрямках, де 9 лютого також планувалося блокування руху, а це напрямки пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська» рух транспортних засобів на даний час відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.

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Також за інформацією від польської сторони, місцеві фермери заявили про намір від сьогодні, з 9 лютого, у пункті пропуску «Хрубешув — Володимир-Волинський» (ст. «Ізов») перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали по станції Хрубешув. Вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень.

Нагадаємо, польські фермери анонсували новий страйк з 9 лютого, під час якого планують блокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною упродовж місяця.

Польські фермери обурилися через рішення Єврокомісії від 31 січня, яким пропонується продовжити скасування мит для українських товарів ще на рік.

Українська правда За матеріалами:

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