Експерт назвав суму, яку український бізнес втратив через блокаду кордонів — Finance.ua

Експерт назвав суму, яку український бізнес втратив через блокаду кордонів Вчора 20:01 — Фондовий ринок

Експерт назвав суму, яку український бізнес втратив через блокаду кордонів

Україна у випадку блокування кордонів, має продовжувати діалог і формування технічних груп на рівні Єврокомісії в контексті роботи з країнами-сусідами.

Про це сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Українського радіо, оцінюючи ситуацію навколо намірів угорських та польських фермерів знову заблокувати кордон з Україною.

«Якщо ми подивимося на останній місяць активних фаз виступів німецьких, французьких, бельгійських, португальських чи польських фермерів, вони більшою мірою акцентовані на звернення до реформування аграрної сфери в структурі ЄС. Тому що коли в середині січня виходили польські фермери, перекриваючи польсько-український кордон, вони вимагали дотримання дотацій, незбільшення кредитних ставок, прозорої політики щодо фінансування. Також вони вимагали незбільшення вимог по Green Deal, тобто екологічних норм щодо вирощування культур, тому що це тягне за собою додаткові фінансові навантаження і відповідно прибутки стають меншими. Все це сьогодні на порядку денному в структурі Європейського Союзу. І ми стаємо заручниками цих обставин», — наголосив Марчук.

За його словами, також відіграла свою роль заява Єврокомісії про те, що 31 січня було підтримано продовження ліберальної політики щодо українського експорту.

На переконання Марчука, сьогодні потрібно долучатися своїми ідеями та баченням, що саме буде реформуватися в аграрній сфері в Євросоюзі, на що ми будемо погоджуватися, на що ми теж могли б створити свої позиції, сказати, що ми на це не можемо піти.

«Тому що, якщо подивитися історію виробництва української агропродукції та європейської, вони дуже різняться. Тому що у нас товаровиробник фактично покликаний на самовиживання, тобто він сам собі призначений, ніяких фахових підтримок у вигляді фінансової допомоги він не отримує. Для порівняння: в довоєнний період в Євросоюзі дотації для товаровиробників були 18%, в Україні ця цифра не перевищувала 2%, тому ми почали самостійно виживати. Навіть під час війни, в умовах тимчасової окупації, замінованих територій, проблем з логістикою ми створюємо ту конкуренцію, з якою сьогодні не може впоратися Європейський Союз. Тому нам потрібно на цих позиціях стадії реформування теж виставляти свої норми, які б дали можливість нам легше імплементуватися до Євросоюзу», — наголосив він.

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На його думку, насправді ситуація з імпортом української продукції дуже перегріта, і вона не відповідає дійсності.

Марчук додав, що друга сторона полягає в тому, що за останні 20 років перебування в Європейському Союзі Польща досить активно завоювала європейські ринки в вигляді пропозиції своєї продукції по м‘ясній, молочній та іншій аграрній сировині.

«І зараз ми бачимо, що євроінтеграція посилює можливість присутності української продукції, тому що показники за 2023 рік хороші. Програма без мит та квот дала нам додатковий поштовх з присутністю на європейських ринках. І поляки починають відчувати, що ми їх з цих ринків починаємо відбивати», — наголосив він.

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На думку експерта, Україна у випадку блокування кордонів, має продовжувати діалог і формування технічних груп на рівні Єврокомісії в контексті роботи з нашими країнами-сусідами.

«Але паралельно ми стаємо заручниками того, що бізнес буде стояти на кордонах і він буде втрачати чималі кошти. Листопад, грудень та частково січень продемонстрували втрати бізнесу через такі блокади у розмірі понад півтора мільярда євро. Це надвеликі кошти для експортерів, імпортерів та всього ланцюжку, що пов’язаний з експортом та імпортом продукції. Тому ми не зупиняємося щодо розвитку альтернативних шляхів, і море в грудні та січні нам дуже сильно допомогло в цьому», — зауважив він.

Довідка Finance.ua:

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин»;

серед основних вимог були — повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року;

16 січня Міністерство інфраструктури Польщі підписало угоду з організаторами блокади пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, за результатами якої протестувальники призупинили до 1 березня свій протест.

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Укрінформ За матеріалами:

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