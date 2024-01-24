Українська економіка втратила понад €1,5 мільярда внаслідок блокади західних кордонів — експерт Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

За два місяці українська економіка втратила понад 1,5 млрд євро через страйки, які блокували роботу пропускних пунктів на західних кордонах.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Укрінформ.

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«У цілому за листопад та за грудень збитки (від блокади кордону. — Ред.), яких зазнала економіка країни, в тому числі і товаровиробники, сягають більш як 1,5 млрд євро», — сказав він.

Марчук зазначив, що, крім цього, українські підприємці втратили свої контракти та замовників в європейських країнах, бо товар не був вчасно доставлений.

За словами експерта, загалом внаслідок блокади пропускних пунктів обсяги агроекспорту автотранспортом скоротились на 40%. Марчук наголосив, що найбільше від блокування кордону постраждали експортери західних областей України, які зазвичай постачають свою продукцію до Європи наземними шляхами.

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Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківец», «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Серед основних вимог — повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Із 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску «Медика — Шегині». Ще три пункти пропуску були розблоковані 17 січня. Йдеться про «Дорогуськ — Ягодин», «Гребенне — Рава-Руська» та «Корчова — Краківець».

На території Румунії фермери 13 і 14 січня блокували рух українських вантажівок через пункт пропуску «Сірет». 15 січня також почалося блокування пункту «Вікову-де-Сус». 18 січня румунські фермери розпочали блокаду КПП «Дякове — Халмеу». Станом на 20 січня роботу цих пунктів пропуску розблоковано.

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