Польські фермери планують заблокувати на місяць КПП «Дорогуськ — Ягодин» Сьогодні 15:05 — Аграрний ринок

Польські фермери планують заблокувати на місяць КПП «Дорогуськ — Ягодин»

Польські фермери планують із 9 лютого заблокувати КПП «Дорогуськ — Ягодин» на місяць.

Про це заявив заступник заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«З тієї інформації, що ми зараз маємо, вони планують блокувати пункт пропуску Дорогуськ (КПП „Дорогуськ — Ягодин“. — Ред.) приблизно на місяць. Вони також хочуть провести акцію на пункті пропуску „Шегині - Медика“, яка буде тривати з ранку 9 лютого до вечора 9 лютого. Вона не буде тривалою», — сказав він.

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Дмитрасевич зазначив, що, за інформацією Мінагрополітики, фермери не отримали дозволу на проведення акцій біля КПП «Корчова — Краківець».

За словами заступника міністра, основні вимоги польських фермерів стосуються пом’якшення вимог «зеленого курсу» Європейського Союзу та збільшення субсидій та дотацій. Також вони вимагають від польського уряду протидіяти нібито надмірному напливу української агропродукції на ринок Польщі.

Нагадаємо, польські фермери 2 лютого 2024 року оголосили загальнонаціональний страйк із блокадою доріг та прикордонних пунктів пропуску. Страйк планують розпочати 9 лютого.

У листопаді 2023 року польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Серед основних вимог — повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Міністерство інфраструктури Польщі у січні 2024 року підписало угоду з організаторами блокади пунктів пропуску, за результатами якої протестувальники призупиняють до 1 березня свій протест.

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Укрінформ За матеріалами:

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