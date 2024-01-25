Україна та Польща незабаром відновлять міжурядові консультації — Finance.ua

Україна та Польща незабаром відновлять міжурядові консультації Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що Україна та Польща відновлять міжурядові консультації у другій половині березня.

Про це Туск сказав на пресконференції в середу, передає Polskie Radio.

Перші такі консультації відбудуться у Варшаві.

Туск зазначив, що темою консультацій буде, серед іншого, питання українського зерна та його імпорт до Польщі.

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«Декільком нашим міністерствам доведеться добре підготуватися до цих консультацій. Перш за все — і це також пов’язано з протестами фермерів — для мене дуже важливо прийняти такі домовленості між польською та українською сторонами, щоб польський ринок, польські сільгоспвиробники, польські фермери не опинилися під загрозою неконтрольованого притоку сільськогосподарської продукції з України», — сказав Туск.

Прем'єр зазначив, що під час візиту до Києва почув чітке запевнення, що українська влада не зацікавлена ​​в неконтрольованому експорті.

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«Вони підписали цікаві угоди, в основному щодо транзиту з Румунією та Болгарією. Подібну домовленість ми шукатимемо на рівні українського та польського урядів», — наголосив польський прем'єр-міністр.

Нагадаємо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і мали призупинити свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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