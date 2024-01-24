У Польщі стартують великі протести фермерів щодо імпорту з України — Finance.ua

У Польщі стартують великі протести фермерів щодо імпорту з України Сьогодні 10:28 — Аграрний ринок

У Польщі стартують великі протести фермерів щодо імпорту з України

У середу, 24 січня, у Польщі починається загальнонаціональний протест фермерів, які вимагатимуть захистити їхній бізнес від імпорту з третіх країн, зокрема з України.

Про це пише «Європейська правда» з посилання на RMF FM.

Повідомляється, що акції з тракторами та іншою технікою на дорогах заплановані у понад 150 місцях по всій території країни. Передбачається, що протести проходитимуть у формі не блокади, а повільного руху колони, або ж демонстрації уздовж дороги.

Фермери вимагатимуть зупинити «безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейські стандарти».

Польські аграрії кажуть, що вони опинилися у неконкурентному становищі, оскільки вони у своїй діяльності зобов’язані виконувати низку правил і додатково витрачати кошти на певні заходи захисту довкілля, тоді як на виробників у третіх країнах ці вимоги не поширюються.

Також вони закликають готувати «стратегію щодо вступу України в ЄС у сфері сільського господарства» з поділом на сектори.

Читайте також Після призупинення блокади до Польщі виїхали майже 5 тисяч вантажівок

Крім того, фермери хочуть, щоб влада переглянула спільну європейську політику у сфері сільського господарства. Вони невдоволені низкою обмежень, пов’язаних з Європейським зеленим курсом, і хочуть змін та більшої «гнучкості» у національній стратегії на увесь період до 2027 року.

Нагадаємо, під час візиту до Києва новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що Україна та Польща знайдуть вигідний для сільгоспвиробників обох країн вихід.

Водночас прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Київ обіцяв докласти максимум зусиль, щоб не нашкодити та підтримати інтереси польських фермерів і перевізників, а також висловив очікування, що й Польща зробить кроки щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.