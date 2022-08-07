Покупці зникли з ринку нерухомості — Finance.ua
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Покупці зникли з ринку нерухомості

Особисті фінанси
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Покупці зникли з ринку нерухомості
Покупці зникли з ринку нерухомості
Інвестиції в нерухомість втратили свою ліквідність під час війни: продавці не можуть знайти покупців.
Про це розповіли банкіри під час круглого столу, організованого «Фінансовим клубом».
«Практично немає продажів нерухомості на ринку. Первинний ринок практично зупинився. Йдуть продажі об’єктів, які або збудовані, або мають ступінь готовності 90% і більше. І саме такі об’єкти ведуться і добудовуються. Старту нових об’єктів найближчим часом не планується. І об’єкти, які мають ступінь готовності менше 80%, зараз мають дуже малу ймовірність активного відновлення будівництва», — розповів директор з розвитку роздрібного бізнесу Правекс Банку Володимир Чорненький.
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Заморожені будівельні майданчики та зупинені продажі супроводжуються падінням цін. «По Києву є об’єкти, які продаються з дисконтом до 50% до вартості, яка була до війни. Ми бачимо дисконти, з якими готові продавати житло в прифронтових містах, просів ринок нерухомості в Одесі, тому що є певні воєнні ризики», — констатує Володимир Чорненький.
Дефіцит покупців на ринку пояснюється структурою самого ринку. «Основні продажі до війни були інвестиційними продажами, коли 40-60% житла купували інвестори як альтернативу депозитів: вкластися на стадії котловану і продати на стадії готовності об’єкту. Ця частина клієнтів на сьогодні відпала», — зазначив Володимир Чорненький.
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Решта — покупці, які купують житло для проживання, але їх небагато. «Залишилася категорія клієнтів, яким насправді потрібне житло для власних потреб. І нова державна програма мала б допомогти і забудовникам відновити будівництво, і покупцям — придбати нерухомість», — впевнений банкір.
Держава, яка хоче надати житло внутрішньо переміщеним особам, могла б викупити надлишок пропозиції. «Склалася ситуація, коли є велика кількість людей, які хочуть продати нерухомість, але немає попиту. І є велика кількість людей, які, напевно, придбали б житло, але в них немає можливості. Держава і банки могли б стати містком, який з’єднав би потреби цих людей», — вважає директор департаменту роздрібного цільового кредитування Банку Кредит Дніпро Олександр Мришук.
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Структура попиту в майбутньому зміниться — частка інвестиційного попиту скоротиться. «Частина населення виїхала і вже не повернеться. І вона вже не буде мати потреби в житлі. Не буде вже на ринку тієї маржинальності, яка дозволяла отримувати доходи до 30% в доларах, коли клієнт купляв нерухомість на початку будівництва і продавав її на етапі завершення будівництва. А 40-60% попиту створювали саме такі продажі. Їх вже не буде», — констатує Володимир Чорненький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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