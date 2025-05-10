Покупці у США назвали бренди електромобілів з найкращою репутацією — Finance.ua
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Покупці у США назвали бренди електромобілів з найкращою репутацією

Технології&Авто
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Покупці у США назвали бренди електромобілів з найкращою репутацією
Покупці у США назвали бренди електромобілів з найкращою репутацією
Tesla — єдиний бренд, ставлення до якого потенційні покупці електрокарів оцінюють передусім як негативне. Навіть бренди на кшталт VinFast, про які мало хто чув, отримали кращі результати.
Про це свідчать результати опитування Electric Vehicle Intelligence Report (EVIR) за участю 8000 споживачів у США, пише Electrek.

Як покупці ставляться до Tesla

На запитання про те, яке ставлення вони мають до Tesla, 32% учасників опитування сказали, що мають «дуже» або «дещо» позитивне ставлення, але 39% сказали, що мають «дуже» або «дещо» негативне ставлення.
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Негативне сприйняття бренду зберігалося у всіх категоріях клієнтів відібраних за доходами, регіоном проживання та віком.
Це означає, що Tesla має загальну оцінку -7% і поступається навіть маловідомому в’єтнамському бренду VinFast.
Згідно з цим опитуванням, падіння сприйняття бренду Tesla відбулося досить недавно.
На запитання про те, як змінилися погляди на Tesla за останні 6 місяців, 46% сказали, що їхня думка не змінилася. 38% людей мали більш негативне сприйняття, 16% мали більш позитивне.
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Інші виробники електромобілів (Lucid, Rivian, Polestar) опинилися ближче до кінця рейтингу, але також вони мали порівняно низьку впізнаваність бренду. Натомість Tesla мала як надзвичайно високу впізнаваність бренду, так і негативну асоціацію з ним.
Що стосується інших брендів, за іронією долі, найкращим брендом електромобілів стала Honda, яка продає в США тільки один електромобіль — Prologue. На другому і третьому місцях — BMW і Chevrolet.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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