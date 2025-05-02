У квітні продажі автомобілів Tesla впали на деяких європейських ринках — Finance.ua
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У квітні продажі автомобілів Tesla впали на деяких європейських ринках

Фондовий ринок
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У квітні продажі автомобілів Tesla впали на деяких європейських ринках
У квітні продажі автомобілів Tesla впали на деяких європейських ринках
У квітні продажі автомобілів Tesla різко впали на деяких європейських ринках, що стало прискоренням тенденції, яка спостерігається з початку року для бренду електромобілів Ілона Маска.
Про це повідомляє Reuters.
Деякі європейці купують більше китайських електричних автомобілів, а деякі таким чином протестують проти політичних поглядів самого Маска.
Зазначається, що продажі нових автомобілів Tesla у квітні впали на 80,7% у Швеції. Для країни це був найнижчий показник із жовтня 2022 року, коли у Швеції всього було зареєстровано 43 нових Tesla.
Також стало відомо, що в Данії зафіксували падіння продажів Tesla на 67,2%. У Франції вони зменшилися на 59,4%, а продажі електрокарів компанії скорочуються четвертий місяць поспіль.
Прихильність Маска до крайньо правої політики в Європі також призвела до протестів проти гендиректора-мільярдера та компанії, і до вандалізму в її виставкових залах і на зарядних станціях у США та Європі.
За матеріалами:
Укрінформ
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