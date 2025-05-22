Показали новий бюджетний електрокросовер за 15 тис. дол. (фото) — Finance.ua
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Показали новий бюджетний електрокросовер за 15 тис. дол. (фото)

Технології&Авто
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Показали новий бюджетний електрокросовер за 15 тис. дол. (фото)
Показали новий бюджетний електрокросовер за 15 тис. дол. (фото)
Hedmos, новий бренд від Dongfeng Peugeot-Citroen (DPC), офіційно запустив свій перший електромобіль в Китаї.
Про це повідомляє Укравтопром.
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Hedmos 06 це електричний кросовер, побудований на платформі Dongfeng Aeolus L7.
Характеристики
Розміри авто (Д/Ш/В): 4670/1900/1617 мм.
Колісна база — 2775 мм.
Автомобіль обладнано електродвигуном, що видає 215 к.с. і розганяє до «сотні» за 6,9 с.
Акумуляторна батарея ємністю 62,3 кВт-год забезпечує запас ходу до 520 км.
Показали новий бюджетний електрокросовер за 15 тис. дол. (фото)
У салоні 14,6-дюймовий центральний тачскрін.
На ринку КНР новинку пропонують за ціною $15 тис.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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