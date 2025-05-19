ТОП-10 найпопулярніших автомобілів на найбільшому ринку Європи — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів на найбільшому ринку Європи 19.05.2025, 02:12 — Технології&Авто

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів на найбільшому ринку Європи

Рейтинг найбільш продаваних автомобілів у Німеччині у 2025 році підтвердив домінування Volkswagen, а також продемонстрував успіхи електромобілів.

Про це повідомляє Focus2Move

Станом на квітень найпопулярнішим автомобілем у Німеччині є Volkswagen Golf. Він залишається лідером ринку, попри падіння продажу на 33,5% у річному обчисленні.

Зазначимо, що Golf є найуспішнішою моделлю Volkswagen і одним з найбільш продаваних автомобілів у світі. Ця модель (у різних ітераціях) випускається з 1974 року. Загалом на сьогодні продано більше ніж 35 мільйонів цих автомобілів.

На другій і третій позиціях нового рейтингу також знаходяться автомобілі Volkswagen — кросовери T-Roc та Tiguan відповідно.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів на німецькому ринку:

Volkswagen Golf (-33,5%) Volkswagen T-Roc (+8.1%) Volkswagen Tiguan (+9.4%) Volkswagen Passat (+0.5%) Skoda Octavia (-11.7%) BMW X1 (+40.8%) Seat Leon (+4.4%) Opel Corsa (+12.2%) Volkswagen ID.7 (+1208.4%) BMW 5 Series (+78.5%)

УНІАН За матеріалами:

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