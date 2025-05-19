ТОП-10 найпопулярніших автомобілів на найбільшому ринку Європи — Finance.ua
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ТОП-10 найпопулярніших автомобілів на найбільшому ринку Європи

Технології&Авто
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ТОП-10 найпопулярніших автомобілів на найбільшому ринку Європи
ТОП-10 найпопулярніших автомобілів на найбільшому ринку Європи
Рейтинг найбільш продаваних автомобілів у Німеччині у 2025 році підтвердив домінування Volkswagen, а також продемонстрував успіхи електромобілів.
Про це повідомляє Focus2Move.
Станом на квітень найпопулярнішим автомобілем у Німеччині є Volkswagen Golf. Він залишається лідером ринку, попри падіння продажу на 33,5% у річному обчисленні.
Зазначимо, що Golf є найуспішнішою моделлю Volkswagen і одним з найбільш продаваних автомобілів у світі. Ця модель (у різних ітераціях) випускається з 1974 року. Загалом на сьогодні продано більше ніж 35 мільйонів цих автомобілів.
На другій і третій позиціях нового рейтингу також знаходяться автомобілі Volkswagen — кросовери T-Roc та Tiguan відповідно.
ТОП-10 найпопулярніших автомобілів на німецькому ринку:
  1. Volkswagen Golf (-33,5%)
  2. Volkswagen T-Roc (+8.1%)
  3. Volkswagen Tiguan (+9.4%)
  4. Volkswagen Passat (+0.5%)
  5. Skoda Octavia (-11.7%)
  6. BMW X1 (+40.8%)
  7. Seat Leon (+4.4%)
  8. Opel Corsa (+12.2%)
  9. Volkswagen ID.7 (+1208.4%)
  10. BMW 5 Series (+78.5%)
За матеріалами:
УНІАН
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