ТОП-10 найпопулярніших автомобілів на найбільшому ринку Європи — Finance.ua

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів на найбільшому ринку Європи
Рейтинг найбільш продаваних автомобілів у Німеччині у 2025 році підтвердив домінування Volkswagen, а також продемонстрував успіхи електромобілів.
Про це повідомляє Focus2Move.
Станом на квітень найпопулярнішим автомобілем у Німеччині є Volkswagen Golf. Він залишається лідером ринку, попри падіння продажу на 33,5% у річному обчисленні.
Зазначимо, що Golf є найуспішнішою моделлю Volkswagen і одним з найбільш продаваних автомобілів у світі. Ця модель (у різних ітераціях) випускається з 1974 року. Загалом на сьогодні продано більше ніж 35 мільйонів цих автомобілів.
На другій і третій позиціях нового рейтингу також знаходяться автомобілі Volkswagen — кросовери T-Roc та Tiguan відповідно.
ТОП-10 найпопулярніших автомобілів на німецькому ринку:
- Volkswagen Golf (-33,5%)
- Volkswagen T-Roc (+8.1%)
- Volkswagen Tiguan (+9.4%)
- Volkswagen Passat (+0.5%)
- Skoda Octavia (-11.7%)
- BMW X1 (+40.8%)
- Seat Leon (+4.4%)
- Opel Corsa (+12.2%)
- Volkswagen ID.7 (+1208.4%)
- BMW 5 Series (+78.5%)
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