Найкращі сучасні автомобілі з потужними двигунами та МКПП — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найкращі сучасні автомобілі з потужними двигунами та МКПП

Технології&Авто
93
Найкращі сучасні автомобілі з потужними двигунами та МКПП
Найкращі сучасні автомобілі з потужними двигунами та МКПП
Деякі автовиробники й досі не відмовляються від механічної коробки передач, пропонуючи її як варіант для поціновувачів справжнього водійського досвіду. У 2025 році таких моделей небагато, але вони є — і саме вони здобули визнання експертів як найкращі автомобілі з «механікою».
Mazda3 залишається одним із небагатьох авто, яке вдало поєднує сучасний зовнішній вигляд із класичним керуванням. У версії 2025 року базову комплектацію оснастили 2,5-літровим двигуном потужністю 191 к.с. та шестиступінчастою механічною КПП. Доступна тільки передньопривідна модифікація. Версія з автоматом стартує від 1,5 млн грн.
Hyundai Elantra N — ще один приклад потужного авто з «механікою». Спортивна версія оснащена турбованим мотором на 276 к.с. і 392 Н·м крутного моменту, а також шестиступінчастою МКПП. Привід — лише на передні колеса. Ціна в Україні стартує з 1,7 млн грн.
BMW Z4 у 2025 році нарешті отримав механічну трансмісію — це оновлення, на яке давно чекали фанати. Вона працює у парі з двигуном потужністю 382 к.с., роблячи керування родстером ще більш захопливим.
Серед інших моделей з доступною «механікою» експерти також відзначили:
  • Jeep Wrangler,
  • Porsche 911,
  • Toyota Tacoma,
  • Kia Forte.
Усі вони мають потужні бензинові двигуни і залишають можливість водієві самому обирати передачі — для тих, хто ще не готовий передати все на відкуп електроніці.

Замовляйте Зелену картку на Finance.ua в кілька кліків

За матеріалами:
uamotors
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems