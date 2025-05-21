Найкращі сучасні автомобілі з потужними двигунами та МКПП — Finance.ua

Найкращі сучасні автомобілі з потужними двигунами та МКПП
Деякі автовиробники й досі не відмовляються від механічної коробки передач, пропонуючи її як варіант для поціновувачів справжнього водійського досвіду. У 2025 році таких моделей небагато, але вони є — і саме вони здобули визнання експертів як найкращі автомобілі з «механікою».
Mazda3 залишається одним із небагатьох авто, яке вдало поєднує сучасний зовнішній вигляд із класичним керуванням. У версії 2025 року базову комплектацію оснастили 2,5-літровим двигуном потужністю 191 к.с. та шестиступінчастою механічною КПП. Доступна тільки передньопривідна модифікація. Версія з автоматом стартує від 1,5 млн грн.
Hyundai Elantra N — ще один приклад потужного авто з «механікою». Спортивна версія оснащена турбованим мотором на 276 к.с. і 392 Н·м крутного моменту, а також шестиступінчастою МКПП. Привід — лише на передні колеса. Ціна в Україні стартує з 1,7 млн грн.
BMW Z4 у 2025 році нарешті отримав механічну трансмісію — це оновлення, на яке давно чекали фанати. Вона працює у парі з двигуном потужністю 382 к.с., роблячи керування родстером ще більш захопливим.
Серед інших моделей з доступною «механікою» експерти також відзначили:
- Jeep Wrangler,
- Porsche 911,
- Toyota Tacoma,
- Kia Forte.
Усі вони мають потужні бензинові двигуни і залишають можливість водієві самому обирати передачі — для тих, хто ще не готовий передати все на відкуп електроніці.
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