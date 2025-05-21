Найкращі сучасні автомобілі з потужними двигунами та МКПП — Finance.ua

Найкращі сучасні автомобілі з потужними двигунами та МКПП Сьогодні 08:29 — Технології&Авто

Найкращі сучасні автомобілі з потужними двигунами та МКПП

Деякі автовиробники й досі не відмовляються від механічної коробки передач, пропонуючи її як варіант для поціновувачів справжнього водійського досвіду. У 2025 році таких моделей небагато, але вони є — і саме вони здобули визнання експертів як найкращі автомобілі з «механікою».

Mazda3 залишається одним із небагатьох авто, яке вдало поєднує сучасний зовнішній вигляд із класичним керуванням. У версії 2025 року базову комплектацію оснастили 2,5-літровим двигуном потужністю 191 к.с. та шестиступінчастою механічною КПП. Доступна тільки передньопривідна модифікація. Версія з автоматом стартує від 1,5 млн грн.

Hyundai Elantra N — ще один приклад потужного авто з «механікою». Спортивна версія оснащена турбованим мотором на 276 к.с. і 392 Н·м крутного моменту, а також шестиступінчастою МКПП. Привід — лише на передні колеса. Ціна в Україні стартує з 1,7 млн грн.

BMW Z4 у 2025 році нарешті отримав механічну трансмісію — це оновлення, на яке давно чекали фанати. Вона працює у парі з двигуном потужністю 382 к.с., роблячи керування родстером ще більш захопливим.

Серед інших моделей з доступною «механікою» експерти також відзначили:

Jeep Wrangler,

Porsche 911,

Toyota Tacoma,

Kia Forte.

Усі вони мають потужні бензинові двигуни і залишають можливість водієві самому обирати передачі — для тих, хто ще не готовий передати все на відкуп електроніці.

uamotors За матеріалами:

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