Податкова заборгованість водоканалів становить близько ₴1 мільярда — Укрводоканалекологія Сьогодні 05:45 — Казна та Політика

Водоканали мають близько 1 мільярда гривень боргів зі сплати ПДВ та спеціальних податків.

Про це повідомив директор асоціації «Укрводоканалекологія» Олександр Шкінь.

«Заборгованість по податках, йдеться про ПДВ та спеціальні податки, у наших підприємств становить близько ₴1 мільярда», — зазначив Шкінь.

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Ще близько ₴2 мільярдів водоканали заборгували за кредитами Світового банку. При цьому валовий дохід усіх підприємств водно-каналізаційного господарства становить близько ₴35 мільярдів.

За словами Шкіня, чинні тарифи водоканалів покривають собівартість послуг тільки на 70%.

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Як повідомлялося, 10 грудня уряд затвердив критерії для теплопостачальників та водоканалів, борги яких можуть бути реструктуризовані. Право на реструктуризацію боргів матимуть теплопостачальні підприємства та водоканали, чия інфраструктура знищена або пошкоджена ворогом, а також ті, що розташовані на території активних бойових дій.

Укрінформ За матеріалами:

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