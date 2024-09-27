Податкова за пів року перевірила 12 банків: скільки штрафів виписали — Finance.ua

Податкова за пів року перевірила 12 банків: скільки штрафів виписали Сьогодні 09:02

Податкова за пів року перевірила 12 банків: скільки штрафів виписали

За підсумками І півріччя 2024 року Державна податкова адміністрація провела 12 документальних перевірок українських банків та наклала штрафних санкцій на загальну суму 80,4 млн грн.

Про це у відповідь на офіційний запит «Мінфіну» повідомила директор департаменту податкового аудиту Державної податкової служби Крістіна Адамчук.

Вона не уточнила, на яку суму банкам було донараховано податки та на скільки було зменшено задекларовані збитки. Також не вказано назви банків-порушників.

З наданих ДПС даних зрозуміло, що середній розмір податкового штрафу становив 6,7 млн грн, трохи менше штрафних санкцій Нацбанку за підсумками перевірок фінансового моніторингу. Наприклад, у серпні НБУ виписав трьом банкам 10-мільйонні штрафи.

Які порушення фіксує податкова

З поточних податкових порушень банків Крістіна Адамчук виділила ті самі, що й минулого року:

неправомірно сформовані резерви;

невчасна реєстрація податкових накладних;

порушення строків закриття/відкриття рахунків клієнтів та ін.

Також у ДПС уточнили, що податковий борг зафіксовано в одного банку-боржника, і становить 77,6 млн грн — стільки, скільки й у 2023 році. Назва банку не уточнюється.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, цього року фінансові установи сплатили до 25,83 млрд грн податку на прибуток — у 1,8 раза більше порівняно з 2023. Чистий прибуток попри збільшення податку все одно виріс на 13%.

Усього в Україні працює 62 банки. На найбільші 10 банків України припадає 86% від сукупного прибутку: 80,13 млрд грн. Детальніше про прибутки банків — за посиланням.



Законопроєкт № 11 416-д передбачає підвищення податкового навантаження на банківський сектор у відповідь на фінансові виклики. Важливою складовою цього законопроєкту є ретроспективне підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% з початку 2024 року. Бізнес виступає проти такого підвищення.



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