Податкова розсилає ФОПам листи про борги: що потрібно знати

ФОП отримав електронний лист від податкової

Державна податкова служба почала надсилати фізичним особам-підприємцям листи з повідомленням про заборгованість з єдиного податку. Йдеться про масову електронну розсилку.

Експерти наголошують: сама по собі така практика є законною. Водночас дані в листах можуть бути неактуальними, тому кожному підприємцю варто самостійно перевірити інформацію.

Про це повідомив бухгалтер Михайло Смокович. За його словами, листи надходять ФОПам електронною поштою в межах масового інформування.

«Таке інформування — це ок. Не завжди ці листи актуальні, але якщо отримали — перевірте», — йдеться в повідомленні.

Як перевірити, чи є реальна заборгованість

Смокович радить насамперед зайти до електронного кабінету платника податків. Важливо робити це напряму, а не через застосунок Дія.

«У Дії ви можете побачити що є якась переплата або є якась заборгованість. Можливо, там немає детальної інформації, з нею не можна ознайомитися, в кабінеті можна подивитися всю історію руху по рахунках податкової», — пояснив бухгалтер.

В електронному кабінеті слід:

обрати потрібний податок;

перевірити баланс, переплати або наявність боргу;

відкрити деталізацію рахунку, де відображається вся історія нарахувань і зарахувань.

Що робити, якщо платіж не зараховано

Після сплати податку варто перевірити його відображення через 1−3 дні. Якщо кошти не зараховані, необхідно перевірити:

правильність реквізитів;

призначення платежу;

зазначений ІПН платника.

Якщо всі дані вказані коректно, але платіж не відображається, експерт радить звернутися до податкової служби телефоном або подати заяву на перерахування коштів.

Таким чином, отримання повідомлення про борг не означає автоматично наявність заборгованості. Підприємцям варто перевіряти інформацію в офіційних сервісах, щоб уникнути помилок і зайвого хвилювання.

