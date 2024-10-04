Податкова отримала перші дані про рахунки українців за кордоном — Finance.ua

Податкова отримала перші дані про рахунки українців за кордоном Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Податкова отримала перші дані про рахунки українців за кордоном

Україна успішно здійснила перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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«Україна зробила важливий крок у напрямі підвищення прозорості фінансових операцій та боротьби з ухиленням від сплати податків та успішно здійснила свій перший міжнародний автоматичний обмін інформацією за стандартом Common Reporting Standard (CRS)», — сказано в повідомленні.

У межах цього обміну Державна податкова служба України передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів юрисдикцій — партнерів з обміну, а також отримала від іноземних компетентних органів дані про рахунки податкових резидентів України.

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Предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо) та які належать резидентам юрисдикцій-партнерів, а саме:

ім’я власника;

його адреса;

податкове резидентство;

податковий номер;

дата та місце народження;

дані про фінансову установу;

дані про рахунок: залишок станом на кінець звітного періоду, загальна сума дивідендів, процентів або інших доходів.

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У Мінфіні кажуть, що доступ України до інформації про іноземні фінансові активи своїх резидентів дозволить:

посилити контроль за своєчасністю та повнотою декларування доходів, що підлягають оподаткуванню;

виявити незадекларовані доходи для боротьби з ухиленням від сплати податків фізичними особами;

підвищити ефективність застосування правил про оподаткування контрольованих іноземних компаній;

отримати додаткове джерело податкової інформації під час впровадження непрямих методів контролю за оподаткуванням фізичних осіб.

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«Цей крок є частиною зобов’язань України у процесі інтеграції до ЄС та спрямований на підвищення прозорості податкової сфери. Завдяки обміну Україна зможе ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків, що сприятиме додатковим податковим надходженням, а отже економічній стабільності та розвитку країни», — додали в міністерстві.

Довідка Finance.ua:

більшість біженців з тимчасовим захистом, які отримують соціальні виплати, підлягають оподаткуванню у країні перебування. А значить — вважатимуться податковими резидентами країни перебування. Відповідно, дані їхніх українських рахунків передаватимуть до країни знаходження. Залежно від індивідуальних обставин, біженців можуть змусити повернути соціальні виплати та нарахувати їм штрафи.

заступник голови парламентського комітету з питань соцполітики Михайло Цимбалюк раніше повідомляв, що українські біженці за кордоном можуть зіткнутися з певними проблемами, але це «буде залежати від кожної країни та від місцевої влади, де знаходяться українці та отримують допомогу». До вересня українці за кордоном повинні були звітувати про отриману фінансову допомогу. Неподання інформації може тягнути за собою штрафи.

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