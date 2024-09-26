За що можуть заблокувати рахунок в Іспанії: що викликає підозру — Finance.ua

За що можуть заблокувати рахунок в Іспанії: що викликає підозру Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

За що можуть заблокувати рахунок в Іспанії: що викликає підозру

Іспанське казначейство моніторить не лише рух коштів на банківських рахунках, а й операції з готівкою, особливо при її внесенні на рахунки.

Про це наголошують ЗМІ Іспанії.

Податкова служба звертає увагу на незвичні або необґрунтовані фінансові операції, зокрема перекази чи внесення великих сум через банкомати або каси.

Три основні випадки, коли можуть почати розслідування:

Операції на суму понад 3000 €

Банк зобов’язаний повідомити Казначейство про операції, пов’язані з введенням або виведенням готівки на суму більше 3000 €. У таких випадках можуть вимагати пояснення про походження грошей.

Використання банкнот номіналом 500 €

Хоча ці купюри вже не випускаються, якщо хтось спробує здійснити операцію з ними, банк має повідомити про це. Це також може стати приводом для розслідування.

Переміщення готівки на суму від 10 000 €

Якщо ви ввозите або вивозите з Іспанії суму, що перевищує 10 000 євро, необхідно надати повну документацію, що підтверджує її походження. Будьте уважні до своїх фінансових операцій, щоб уникнути проблем.

Довідка Finance.ua:

Іспанська автономна громада Естремадура виділила 2 млн євро, щоб залучити цифрових кочівників з усього світу. Така політика націлена на підвищення економіки громади. Умови участі в програмі:

взяти участь у програмі може громадянин будь-якої країни світу, головне, щоб іноземець проживав за межами регіону Естремадури принаймні 6 місяців до моменту реєстрації участі у програмі. Заявники з-за меж Іспанії повинні отримати офіційний ідентифікаційний номер;

переїхати можна до населених пунктів з чисельністю населення до 5 тис. осіб;

термін дії дозволу на постійне проживання в Естремадурі — від двох років.

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