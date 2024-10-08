Подання заяв на карти побиту: що змінилося в одному з воєводств Польщі — Finance.ua

Подання заяв на карти побиту: що змінилося в одному з воєводств Польщі
Подання документів на карти побиту для багатьох іноземців стало простішим і менш затратним за часом.
Як повідомляє Yavp.pl, нові правила з 1 жовтня 2024 року почали діяти в Великопольському воєводстві.
Відтепер всі заяви на карти тимчасового побиту, сталого побиту або карти резидента ЄС там необхідно подавати тільки поштою до Відділу у справах іноземців уженду воєвудського в Познані або до однієї з делегатур уженду в менших містах.
Відповідно, з 1 жовтня 2024 онлайн-реєстрація для постановки в чергу для подання заяв на карти побиту в уженді воєвудському більше недоступна.
«Просимо надсилати повністю заповнені та підписані заявки разом із усіма необхідними додатками та підтвердженням оплати.
Відсутність необхідних документів до заяв зумовить видовження терміну провадження. Заохочуємо вас заповнювати онлайнзаявки на порталі MOS. Особиста явка для донесення документів, зняття відбитків пальців та пред’явлення паспорта буде можлива після подачі заявки та запису на прийом на сайті відстеження статусу справи", — йдеться у повідомленні.
Адреса в Познані:
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Cudzoziemców
plac Wolności 17
61−739 Poznań
Адреси делегатур:
- Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu
ul. Kolegialna 4
62−800 Kalisz
- Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 7
62−510 Konin
- Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
Plac Kościuszki 4
64−100 Leszno
- Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
ul. Dzieci Polskich 26
64−920 Piła
Довідка Finance.ua:
- Карта побиту разом із чинним закордонним паспортом підтверджує право на перебування у Польщі та дає право багаторазово перетинати польський кордон без необхідності отримання візи. При перетині кордону уповноваженим співробітникам прикордонної служби необхідно пред’явити посвідку на проживання разом із чинним закордонним паспортом.
- У разі втрати карти побиту необхідно подати заяву до уженду. Які документи потрібні для видачі нової карти побиту?
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