Подання заяв на карти побиту: що змінилося в одному з воєводств Польщі — Finance.ua

Подання заяв на карти побиту: що змінилося в одному з воєводств Польщі Сьогодні 20:36 — Особисті фінанси

Подання заяв на карти побиту: що змінилося в одному з воєводств Польщі, shoppingpl.com

Подання документів на карти побиту для багатьох іноземців стало простішим і менш затратним за часом.

в Великопольському воєводстві. Як повідомляє Yavp.pl , нові правила з 1 жовтня 2024 року почали діяти

Відтепер всі заяви на карти тимчасового побиту, сталого побиту або карти резидента ЄС там необхідно подавати тільки поштою до Відділу у справах іноземців уженду воєвудського в Познані або до однієї з делегатур уженду в менших містах.

Відповідно, з 1 жовтня 2024 онлайн-реєстрація для постановки в чергу для подання заяв на карти побиту в уженді воєвудському більше недоступна.

«Просимо надсилати повністю заповнені та підписані заявки разом із усіма необхідними додатками та підтвердженням оплати.

Відсутність необхідних документів до заяв зумовить видовження терміну провадження. Заохочуємо вас заповнювати онлайнзаявки на порталі MOS. Особиста явка для донесення документів, зняття відбитків пальців та пред’явлення паспорта буде можлива після подачі заявки та запису на прийом на сайті відстеження статусу справи", — йдеться у повідомленні.

Адреса в Познані:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wydział Spraw Cudzoziemców

plac Wolności 17

61−739 Poznań



Адреси делегатур:

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu

ul. Kolegialna 4

62−800 Kalisz



Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie

ul. Aleje 1 Maja 7

62−510 Konin



Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie

Plac Kościuszki 4

64−100 Leszno



Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile

ul. Dzieci Polskich 26

64−920 Piła



Довідка Finance.ua:

Карта побиту разом із чинним закордонним паспортом підтверджує право на перебування у Польщі та дає право багаторазово перетинати польський кордон без необхідності отримання візи. При перетині кордону уповноваженим співробітникам прикордонної служби необхідно пред’явити посвідку на проживання разом із чинним закордонним паспортом.

У разі втрати карти побиту необхідно подати заяву до уженду. Які документи потрібні для видачі нової карти побиту?



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