Загубилась карта побиту: що робити — Finance.ua

Загубилась карта побиту: що робити Сьогодні 17:42 — Особисті фінанси

Загубилась карта побиту: що робити

Карта побиту — це документ, що засвідчує особу іноземця під час перебування на території Республіки Польща. Цей документ разом із чинним закордонним паспортом підтверджує право на перебування у Польщі та дає право багаторазово перетинати польський кордон без необхідності отримання візи. При перетині кордону уповноваженим співробітникам прикордонної служби необхідно пред’явити посвідку на проживання разом із чинним закордонним паспортом.

Але трапляється і так, що іноземець губить карту побиту, що робити в такій ситуації, куди звертатися, якщо ви втратили карту побиту. Що робити у такому разі — читайте далі.

У разі втрати карти побиту необхідно подати заяву до Ужонду.

Зверніть увагу, що якщо ви загубили карту побиту, необхідно:

протягом 3 днів повідомити Ужонд за місцем видачі попередньої картки;

протягом 14 днів з моменту втрати подати заявку про відновлення картки.



Заяву можна подавати особисто або поштою з повідомленням про отримання.

Які документи потрібні для видачі нової карти побиту

Заява про втрату (оригінал та копія).

Заповнена форма клопотання про заміну картки (оригінал та копія).



2 фотографії 35×45 мм.



3 копії всіх заповнених сторінок закордонного паспорта та оригінал під час особистого підтвердження.



Копія Zaświadczenie o zameldowaniu та оригінал для особистого підтвердження. Цей документ видається Ужондом і його вартість складає 17 зл. Для його отримання потрібно надати паспорт, PESEL, договір оренди або інший документ, що підтверджує право проживання.



Підтвердження оплати (вартість послуги потрібно уточнити у вашому Ужонді).



Біометрія (за особистої присутності).



Документи, яких бракує, потрібно надати протягом 7 днів з моменту подання заявки. Для економії часу їх краще надавати разом із заявкою.



Ужонд видає вам довідку, яка підтверджуватиме легальність перебування на території країни до моменту отримання карти побиту. Ця довідка дійсна до видачі наступного документа, але не довше, ніж протягом 2 місяців з дня видачі.

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