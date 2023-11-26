«Карта побиту» і статус UKR для українців у Польщі: в чому різниця — Finance.ua

«Карта побиту» і статус UKR для українців у Польщі: в чому різниця
Українські біженці у Польщі, для яких тимчасовий захист наразі діє до 4 березня 2024 року, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання («карту побиту»).
Чим відрізняється такий дозвіл на перебування від статусу UKR — розповідає yavp.pl.
Громадяни України, які мають номер PESEL зі статусом UKR, можуть отримати посвідку на тимчасове проживання (карту тимчасового побиту) у таких випадках:
- після офіційного працевлаштування;
- з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації;
- після відкриття бізнесу (індивідуальна господарська діяльність — ФОП).
Читайте також
Посвідку біженці не можуть отримати з метою навчання чи для возз'єднання сім'ї.
Карта побиту означає зміну статусу перебування українців у Польщі. Тому статус UKR буде втрачений разом із пільгами, передбаченими у спецзаконі. Наприклад, доступ до державної медицини — Національний фонд здоров’я (NFZ) обслуговуватиме українців вже на інших підставах (наприклад, за страхуванням від роботодавця).
Біженці зі статусом UKR, можуть отримувати фінансову допомогу: 500+, 300+, родинний опікунчий капітал, дофінансування на дитячий садок. Із дозволом на тимчасове перебування українці матимуть доступ до соціальних програм на загальних підставах для іноземців. Наприклад, право на виплату на дітей 500+ мають право іноземці, які перебувають у Польщі на підставі роботи і чиї діти теж проживають у країні.
Статус UKR анулюють через 30 днів відсутності у Польщі. Карта побиту дозволяє перебувати в іншій країні Шенгенської зони 90 днів упродовж 180 днів.
І карта побиту, і PESEL зі статусом UKR дають право на легальне перебування у Польщі. Цей час зараховується до терміну проживання іноземця в країні, щоб отримати дозвіл на постійне проживання або карту довгострокового резидента ЄС.
До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.
⚡ Оформити туристичне страхування на Finance.ua
Поділитися новиною