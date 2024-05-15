По два євро за метр: Естонія пустить з молотка острів у Балтійському морі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

По два євро за метр: Естонія пустить з молотка острів у Балтійському морі

Світ
67
По два євро за метр: Естонія пустить з молотка острів у Балтійському морі
По два євро за метр: Естонія пустить з молотка острів у Балтійському морі
Естонія виставила на продаж цілий острів. При цьому, як пише видання Postimees, земельний аукціон, починається з ціни у два євро за квадратний метр. Тобто отримати влада за нього хоче близько 480 тис. євро.
Ідеться про територію під назвою Hõralaid, на якому дозволено будинкове будівництво. Острів у Балтійському морі є безлюдним. А аукціон, у ході якого можна буде зробити ставки, розпочнеться 20 травня.
Читайте також
Територія порівняно невелика — близько 20 гектарів. Із плюсів — через невелику глибину навколо Hõralaid, дістатися до нього із сусідніх островів можна пішки.
Hõralaid, єдиний приватний морський острів з правами на забудову в країнах Балтії, буде проданий на аукціоні, який розпочнеться 20 травня. Стартова ціна цілого острова становить 480 тис євро, — пише видання.
Читайте також
За словами експерта з нерухомості Тіну Тоомпарга, це унікальна нерухомість і остаточна ціна після аукціону може бути в рази вищою.
«Що робить острів особливим, так це право на забудову, яке не надається багатьом подібним об'єктам через природоохоронні умови», — сказав Томпарк.
Читайте також
Як зазначають журналісти, острів наразі населений вівцями, птахами та дикими тваринами, але також його можна заселити людьми, збудувати будинки, а також зробити пристань для човнів.
Морських островів з правом забудови на продаж немає більше в країнах Балтії, подібні об'єкти продаються, наприклад, у Фінляндії, де ціни на острови сягають мільйонів євро.
За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.