По два євро за метр: Естонія пустить з молотка острів у Балтійському морі — Finance.ua

По два євро за метр: Естонія пустить з молотка острів у Балтійському морі
Естонія виставила на продаж цілий острів. При цьому, як пише видання Postimees, земельний аукціон, починається з ціни у два євро за квадратний метр. Тобто отримати влада за нього хоче близько 480 тис. євро.
Ідеться про територію під назвою Hõralaid, на якому дозволено будинкове будівництво. Острів у Балтійському морі є безлюдним. А аукціон, у ході якого можна буде зробити ставки, розпочнеться 20 травня.
Територія порівняно невелика — близько 20 гектарів. Із плюсів — через невелику глибину навколо Hõralaid, дістатися до нього із сусідніх островів можна пішки.
Hõralaid, єдиний приватний морський острів з правами на забудову в країнах Балтії, буде проданий на аукціоні, який розпочнеться 20 травня. Стартова ціна цілого острова становить 480 тис євро, — пише видання.
За словами експерта з нерухомості Тіну Тоомпарга, це унікальна нерухомість і остаточна ціна після аукціону може бути в рази вищою.
«Що робить острів особливим, так це право на забудову, яке не надається багатьом подібним об'єктам через природоохоронні умови», — сказав Томпарк.
Як зазначають журналісти, острів наразі населений вівцями, птахами та дикими тваринами, але також його можна заселити людьми, збудувати будинки, а також зробити пристань для човнів.
Морських островів з правом забудови на продаж немає більше в країнах Балтії, подібні об'єкти продаються, наприклад, у Фінляндії, де ціни на острови сягають мільйонів євро.
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