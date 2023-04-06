У Північній Ірландії продають приватний острів за ціною лондонської квартири — Finance.ua
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У Північній Ірландії продають приватний острів за ціною лондонської квартири

Нерухомість
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У Північній Ірландії продають приватний острів за ціною лондонської квартири
У Північній Ірландії продають приватний острів за ціною лондонської квартири
Лонг-Айленд у містечку Енніскіллен агенти з нерухомості рекламують як «можливість, яка дається раз у житті». Його вартість можна порівняти до цін за лондонську квартиру, пише The Sun.
На мальовничому острові відкривається чудовий краєвид на річку Ерн. Тут, серед 12 акрів зрілого лісу, розміщений невеличкий будиночок.

Ціна острова дорівнює вартості лондонської квартири

Лонг-Айленд вийшов на ринок за 550 000 фунтів стерлінгів. Типова іпотека на будинок становить 2141,15 фунта стерлінгів на місяць, що дорівнює середній місячній орендній платі у багатьох районах Лондона.
У Північній Ірландії продають приватний острів за ціною лондонської квартири
Наприклад, у жвавих східних районах Гекні та Тавер-Гемлетс, популярних серед молоді, вартість проживання в середньому становить 2119 фунтів стерлінгів і 2069 фунтів стерлінгів відповідно.
Агенти з нерухомості оцінили ізольовану власність, сказавши, що це «справді унікальна можливість жити або відпочивати в красивому, спокійному місці на власному приватному острові».
У Північній Ірландії продають приватний острів за ціною лондонської квартири
Нинішні власники купували острів з 1978 року та зі смаком і любов’ю побудували нинішні об’єкти. Тут є будиночок з дерев’яним інтер’єром, кілька складських будівель і майстерень. Приватна пристань для яхт розташована зовсім поруч.
За матеріалами:
Телеканал 24
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