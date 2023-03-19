Бельгія створить перший у світі штучний острів у Північному морі — Finance.ua

Бельгія створить перший у світі штучний острів у Північному морі Сьогодні 07:46 — Технології&Авто

Бельгія створить перший у світі штучний острів у Північному морі

Бельгійський консорціум Jan De Nul і DEME виграв тендер на будівництво першого у світі штучного енергетичного острова в Північному морі. Планується довести вітрові установки до берегової лінії та зробити острів морським енергетичним центром.

Про це повідомляє Travel Tomorrow

Острів принцеси Єлизавети

Будівництво майбутнього штучного енергетичного острова має розпочатися на початку 2024 року і триватиме 2,5 роки. Зона принцеси Єлизавети була визначена федеральним урядом для збільшення місцевого виробництва відновлюваної електроенергії в Бельгії до 3,5 ГВт. Після створення фундаменту розпочнеться встановлення високовольтної інфраструктури, необхідної для доставки електроенергії на берег.

Очікується, що острів також стане першим блоком інтегрованої європейської морської електромережі, яка з’єднає різні вузли та країни. Наприклад, Бельгія хоче побудувати додаткові спільні з’єднання з Великою Британією та Данією.

Завдяки цьому країна зможе отримати доступ до величезної кількості відновлюваної енергії, необхідної для того, щоб у короткостроковій перспективі зробити її промисловість менш залежною від викопного палива.

Яким буде штучний енергетичний острів

В останні роки концепція штучних енергетичних островів привернула увагу як потенційне рішення для задоволення зростаючого попиту на чисту енергію. Острови можуть стати надійним джерелом відновлюваної енергії та допомогти зменшити залежність від викопного палива (вугілля, нафти). Крім того, вони також можуть служити центром зберігання та розподілу енергії.

Бельгія — один із лідерів у галузі офшорної вітроенергетики: вітроенергетичні установки, які побудовані недалеко від берега моря, називаються офшорними, що в перекладі з англійського слова offshore означає «на деякій відстані від берега». Прибережні вітри набагато сильніші й менш поривисті у порівнянні з вітрами, які спостерігаються на материку.

Острів створюватиме вітрову енергію

За словами представників консорціуму, острів Принцеси Єлизавети стане першим у світі штучним енергетичним островом, який матиме як постійний, так і змінний струми.

Високовольтна інфраструктура острова об’єднає експортні кабелі вітряних електростанцій з острова, а також слугуватиме центром для майбутніх з’єднань з Nautilus у Великій Британії та TritonLink у Данії.

Загалом ці об’єкти сприятимуть обміну електроенергією між країнами й будуть пов’язані з гігантськими морськими вітровими електростанціями в Північному морі, які згодом забезпечуватимуть Бельгію великими обсягами відновлюваної енергії.

«Ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи, щоб досягти цього результату. Спорудження першого у світі штучного енергетичного острова підтверджує досвід нашої країни в реалізації комплексних проектів на морі», — сказав Люк Ванденбулке, генеральний директор DEME Group.

Бельгійський енергетичний острів буде розташований приблизно за 45 кілометрів від узбережжя і матиме розмір близько 12 футбольних полів.

Створення масштабного острова субсидується на 100 мільйонів євро в рамках Плану відновлення та стійкості Бельгії.

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