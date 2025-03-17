Платежі чи заощадження: як розподіляють бюджет українці та європейці — Finance.ua

Платежі чи заощадження: як розподіляють бюджет українці та європейці Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Платежі чи заощадження: як розподіляють бюджет українці та європейці

Обов’язкові платежі та базові потреби займають більшу частину місячного бюджету українців.

Про це свідчать результати п’ятого щорічного дослідження споживацької поведінки від компанії Deloitte Ukraine.

У межах дослідження було проведено порівняння розподілу витрат українців з бюджетами споживачів в Австралії, Канаді, Франції, Німеччині, Нідерландах, Польщі, Іспанії, Великобританії, США, ПАР, Бразилії, Мексиці, Італії, Індії, Японії, Китаї, Південній Кореї та Португалії.

Як і минулого року, найбільшу частку бюджету українці витрачають на обов’язкові платежі, продукти харчування, охорону здоров’я та транспорт — це складає 77% загальних витрат:

зокрема, українці витрачають 30% на комунальні платежі, оренду та борги,

34% - на продукти харчування,

5% - на транспорт,

8% - на охорону здоров’я.

Загальні 77% значно перевищує середній показник у європейських країнах. Наприклад, у Польщі ця частка складає 46%, а в Німеччині — 51%.

У той же час, на дозвілля, відпочинок та туризм українці виділяють лише 3% бюджету, що значно менше порівняно з європейцями, де цей показник коливається від 15% до 20%.

На заощадження українцям вдається відкладати лише 3% бюджету, тоді як громадянам Німеччини — 9%, а Польщі — 7%.

Нагадаємо, дослідження також показало, що українці скоротили свої витрати в усіх категоріях — від 36% до 72% залежно від товару. Але є і щось, на чому економлять найменше. Уже традиційно серед таких категорій — дитячі товари, продукція для домашніх улюбленців і готова їжа.

Довідка Finance.ua:

Згідно з дослідженням Rakuten Viber, 76% опитаних українців зазначили, що їх витрати зросли в порівнянні з минулим роком. Стільки ж українців мають звичку планувати витрати, з них 49% — лише значні та/або регулярні витрати.

У 2024 році середня заробітна плата в Україні досягла 21 473 грн, що на 23,1% більше порівняно з 2023 роком. Це суттєво перевищує рівень інфляції минулого року, який складав 6,5%. Якщо перевести на долари, торішня середня зарплата в Україні була вищою за рівень, зафіксований у 2021 році, перед початком повномасштабної війни. Так, у 2021 році цей показник складав 513,5 долара, а у 2024 році — 534,8 долара

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