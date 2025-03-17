Платежі чи заощадження: як розподіляють бюджет українці та європейці — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Платежі чи заощадження: як розподіляють бюджет українці та європейці

Особисті фінанси
12
Платежі чи заощадження: як розподіляють бюджет українці та європейці
Платежі чи заощадження: як розподіляють бюджет українці та європейці
Обов’язкові платежі та базові потреби займають більшу частину місячного бюджету українців.
Про це свідчать результати п’ятого щорічного дослідження споживацької поведінки від компанії Deloitte Ukraine.
У межах дослідження було проведено порівняння розподілу витрат українців з бюджетами споживачів в Австралії, Канаді, Франції, Німеччині, Нідерландах, Польщі, Іспанії, Великобританії, США, ПАР, Бразилії, Мексиці, Італії, Індії, Японії, Китаї, Південній Кореї та Португалії.
Як і минулого року, найбільшу частку бюджету українці витрачають на обов’язкові платежі, продукти харчування, охорону здоров’я та транспорт — це складає 77% загальних витрат:
  • зокрема, українці витрачають 30% на комунальні платежі, оренду та борги,
  • 34% - на продукти харчування,
  • 5% - на транспорт,
  • 8% - на охорону здоров’я.
Загальні 77% значно перевищує середній показник у європейських країнах. Наприклад, у Польщі ця частка складає 46%, а в Німеччині — 51%.
Платежі чи заощадження: як розподіляють бюджет українці та європейці
У той же час, на дозвілля, відпочинок та туризм українці виділяють лише 3% бюджету, що значно менше порівняно з європейцями, де цей показник коливається від 15% до 20%.
На заощадження українцям вдається відкладати лише 3% бюджету, тоді як громадянам Німеччини — 9%, а Польщі — 7%.
Нагадаємо, дослідження також показало, що українці скоротили свої витрати в усіх категоріях — від 36% до 72% залежно від товару. Але є і щось, на чому економлять найменше. Уже традиційно серед таких категорій — дитячі товари, продукція для домашніх улюбленців і готова їжа.

Довідка Finance.ua:

  • Згідно з дослідженням Rakuten Viber, 76% опитаних українців зазначили, що їх витрати зросли в порівнянні з минулим роком. Стільки ж українців мають звичку планувати витрати, з них 49% — лише значні та/або регулярні витрати.
  • У 2024 році середня заробітна плата в Україні досягла 21 473 грн, що на 23,1% більше порівняно з 2023 роком. Це суттєво перевищує рівень інфляції минулого року, який складав 6,5%. Якщо перевести на долари, торішня середня зарплата в Україні була вищою за рівень, зафіксований у 2021 році, перед початком повномасштабної війни. Так, у 2021 році цей показник складав 513,5 долара, а у 2024 році — 534,8 долара
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems