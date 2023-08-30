Плата за затори: у Нью-Йорку стягуватимуть гроші з водіїв, які проїжджають центр міста — Finance.ua
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Плата за затори: у Нью-Йорку стягуватимуть гроші з водіїв, які проїжджають центр міста

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Плата за затори: у Нью-Йорку стягуватимуть гроші з водіїв, які проїжджають центр міста
Плата за затори: у Нью-Йорку стягуватимуть гроші з водіїв, які проїжджають центр міста
Жителям Нью-Йорка з власними автівками місто підкинуло неприємну новину. Там дозволять стягувати гроші з тих, хто в'їжджає до Нижнього Мангеттену.
Про це повідомляє The Sun.
Мегаполіс Нью-Йорк страшенно потерпає від заторів. Особливо перевантажена автівками центральна частина міста. Тому влада розробила програму стягнення грошей за проїзд у діловому районі Нью-Йорка. Її називають «‎платою за затори».
Сподіваються, що додаткова плата має зменшити кількість транспортних засобів у центральному районі на 10% щодня. Адже ті, хто не захоче платити й матиме більше часу, поїдуть іншими дорогами.
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Рішення щодо збору ще остаточно не прийняте. Але, ймовірно, в'їзд до ділового району Нью-Йорка коштуватиме 23 долари. Місцеві чиновники підтверджують, що зміни можуть набути чинності навесні наступного року.
Також управління міського транспорту Нью-Йорка каже, що «‎плата за затори» створить важливе джерело доходу. Саме ці кошти планують використати на модернізацію 100-річної системи громадського транспорту міста.
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Щоденно 700 тисяч автомобілів, таксі й вантажівок проїжджають Нижній Мангеттен і створюють найбільші затори у Сполучених Штатах.
У центрі міста машини рухаються зі швидкістю близько 11 кілометрів за годину. Швидкість громадського транспорту, тобто автобусів, також знизилася на 28% з 2010 року. Тому жителі Нью-Йорка частіше обирають метро.
Містяни проводять в заторах у середньому 117 годин щороку. Підрахували, що через цей «‎простій» кожна людина втрачає майже 2 000 доларів через непродуктивність часу.

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За матеріалами:
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