Нью-Йорк став першим штатом США, який заборонив газ у новобудовах — Finance.ua
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Нью-Йорк став першим штатом США, який заборонив газ у новобудовах

Енергетика
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Нью-Йорк став першим штатом США, який заборонив газ у новобудовах
Нью-Йорк став першим штатом США, який заборонив газ у новобудовах
Нью-Йорк став першим штатом США, який ухвалив закон, що забороняє газові плити та інші види викопного палива в більшості нових будівель, що стало перемогою активістів-екологів.
Про це повідомляє CNBC.
Закон, ухвалений законодавцями у законодавчих зборах штату, керованому демократами, вимагає, щоб нещодавно збудовані будинки були повністю електричними через три роки. Цей крок спрямований на боротьбу зі зміною клімату шляхом зниження залежності Нью-Йорка від газу.
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Закон, який може зіткнутися з юридичними проблемами з боку газової промисловості, вимагатиме виключно електричного опалення та приготування їжі у нових семиповерхових будинках з 2026 року.
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Для вищих хмарочосів останній термін — 2029 рік.
Лікарні, критична інфраструктура, така як транспорт, та комерційні підприємства громадського харчування будуть звільнені від нових правил. Закон також не застосовуватиметься до будівель, де місцева мережа не здатна витримати навантаження.
Існуючі будинки також не підпадають під дію законодавства, тобто мешканці можуть залишити собі газові плити, які вони вже мають.
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За даними Міністерства енергетики США, 52% домогосподарств у штаті Нью-Йорк використовують природний газ для опалення чи приготування їжі.
Цей крок має допомогти Нью-Йорку досягти своєї мети скорочення викидів на 85% до 2050 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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