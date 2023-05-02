Рейтинг готовності країн до переходу на Green Tech: яке місце посіла Україна — Finance.ua

Рейтинг готовності країн до переходу на Green Tech: яке місце посіла Україна Сьогодні 08:39 — Світ

Рейтинг готовності країн до переходу на Green Tech: яке місце посіла Україна

Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD) опублікувала рейтинг 166 країн щодо їхньої готовності до «зеленого» переходу — так званого Green Tech Transition. Рейтинг очолили США, Швеція, Сінгапур, Швейцарія та Нідерланди, а Україна, за рівнем використання, прийняття та адаптації «зелених» технологій посіла 58 місце, втративши 5 позицій, повідомляє The World Economic Forum.

Зазначається, що рейтинг складали на основі таких показників:

інформаційно-комунікаційні технології;

навички;

промисловість;

дослідження і розробки;

фінанси.

В останню пʼятірку країн потрапили Гвінея, Демократична Республіка Конго, Гамбія, Гвінея-Бісау та Південний Судан. Кожна з цих країн посідає останнє місце в усіх п’яти категоріях.

«Існує чіткий розрив між країнами з високим рівнем доходу та країнами з низьким рівнем доходу», — підкреслили у матеріалі.

Автори зазначають, що країни Латинської Америки, Карибського басейну та Африки на південь від Сахари найменш готові до використання передових технологій. Це означає, що вони найбільш схильні до ризику втратити поточні технологічні можливості.

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Зазначається, що Китай, попри його здатність виробляти та впроваджувати передові технології, посів 35 місце в рейтингу, що нижче, ніж очікувалося. Це сталося через значні відмінності між містами і сільською місцевістю в інтернет-покритті та швидкості широкосмугового зв’язку.

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