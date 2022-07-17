Будівництво і IT-технології: які професії стануть популярними після війни — Finance.ua

Будівництво і IT-технології: які професії стануть популярними після війни Вчора 13:13 — Особисті фінанси

Будівництво і IT-технології: які професії стануть популярними після війни, freepik.com

Ринок праці зараз переживає сильну кризу, оскільки багато людей втратили роботу через війну.

Експерт з ринку праці Юлія Веселовська пояснила, які сфери потребують кваліфікованих фахівців та куди краще вступати абітурієнтам, щоб у майбутньому мати стабільну роботу навіть під час тимчасових криз.

«Ті, хто піде навчатися в IT-сфері та опановувати професії будівельної сфери, — вгадали. Але у нас є великий розрив між тим, що популярне для людей, та тим, що потребує ринок. Я б рекомендувала вступникам, які обиратимуть професію, постійно тримати руку на пульсі, вивчати інформацію по тій сфері, куди вони планують вступати. Це потрібно, щоб розуміти, в якому напрямку розвиватиметься ця сфера. Зараз все швидко змінюється. Йти на стажування після першого чи другого року навчання, тоді вони зможуть краще інтегруватися в нову професійну реальність», — каже Веселовська.

Зокрема, у майбутньому без роботи точно не залишаться IT-фахівці, будівельники, інженери, медики та люди, які працюють в оборонній сфері.

«Наприклад, в IT-сфері, де з 1-2 курсу йдуть на стажування, тому що те, що викладають у ЗВО, не завжди збігається з тим, що вже є та практикується на ринку. Тому реальні знання та досвід вони вже отримують на своєму робочому місці. Ще раз повторюсь: ті, хто оберуть IT-сферу, медицину, оборонний сектор, підуть на інженерів, у будівництво, вгадають та зможуть пристосуватися», — додає експертка.

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Веселовська не радить обирати фінансову, банківську, юридичну, готельно-ресторанну справу та туристичну сферу, оскільки вони першими відчувають наслідки будь-якої тимчасової кризи.

«Ті, хто обере, фінансову сферу, страхування, банки чи юридичну сферу, — тут можна не вгадати. Це ті сфери, в яких зараз спостерігається рецесія, та такі тенденції, як оцифрування та автоматизація багатьох процесів. Звичайно, хто піде навчатися на готельно-ресторанну справу та туризм, це перша сфера, яка реагує на будь-які кризи, етапи розвитку країни, пандемії та інше. Це мають бути дуже стресостійкі люди, які розумітимуть, що тут може бути робота, а тут її немає», — підсумувала вона.

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