У державних школах Нью-Йорка вивчатимуть технології штучного інтелекту — Finance.ua

У державних школах Нью-Йорка вивчатимуть технології штучного інтелекту Сьогодні 06:11 — Технології&Авто

У державних школах Нью-Йорка вивчатимуть технології штучного інтелекту

Державні школи Нью-Йорка заохочуватимуть та підтримуватимуть вчителів та школярів, які вивчатимуть та досліджуватимуть технології штучного інтелекту.

Про це заявив керівник державних шкіл Нью-Йорка Девід Бенкс.

«Хоча початкова обережність була виправданою, тепер вона перетворилася на дослідження та ретельний аналіз можливостей та ризиків цієї нової технології», — зазначив Бенкс.

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Він пообіцяв, що вчителям нададуть набір ресурсів для проведення дискусій та уроків зі штучного інтелекту у своїх класах.

«Ми розповідатимемо нашим учням про серйозні етичні проблеми, які хвилюють багатьох технологічних лідерів та уряд і які вже обговорюють на своїх уроках як викладачі, так і учні. Однак ми також подбаємо про те, щоб наші студенти користувалися можливостями штучного інтелекту та були підготовлені до роботи сьогодні та в майбутньому», — наголосив Бенкс.

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