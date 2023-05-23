У державних школах Нью-Йорка вивчатимуть технології штучного інтелекту — Finance.ua
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У державних школах Нью-Йорка вивчатимуть технології штучного інтелекту

Технології&Авто
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У державних школах Нью-Йорка вивчатимуть технології штучного інтелекту
У державних школах Нью-Йорка вивчатимуть технології штучного інтелекту
Державні школи Нью-Йорка заохочуватимуть та підтримуватимуть вчителів та школярів, які вивчатимуть та досліджуватимуть технології штучного інтелекту.
Про це заявив керівник державних шкіл Нью-Йорка Девід Бенкс.
«Хоча початкова обережність була виправданою, тепер вона перетворилася на дослідження та ретельний аналіз можливостей та ризиків цієї нової технології», — зазначив Бенкс.
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Він пообіцяв, що вчителям нададуть набір ресурсів для проведення дискусій та уроків зі штучного інтелекту у своїх класах.
«Ми розповідатимемо нашим учням про серйозні етичні проблеми, які хвилюють багатьох технологічних лідерів та уряд і які вже обговорюють на своїх уроках як викладачі, так і учні. Однак ми також подбаємо про те, щоб наші студенти користувалися можливостями штучного інтелекту та були підготовлені до роботи сьогодні та в майбутньому», — наголосив Бенкс.
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